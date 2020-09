Fútbol.- Luis Suárez: "El entrenador no contaba conmigo"

Salida al Atlético: "Me voy con ganas de demostrar que podía seguir compitiendo"



BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El delantero Luis Suárez ha asegurado en su despedida del FC Barcelona que tenía "aceptado" que no contaban con él para esta temporada, mensaje que le llegó de parte del nuevo entrenador, Ronald Koeman, y que se marcha a un rival directo como es el Atlético de Madrid con ganas de "demostrar" que podía seguir compitiendo al más alto nivel en LaLiga Santander.



"Por más que tengas contrato, a veces uno necesita cambios, o el club. En este caso, es que el entrenador no contaba conmigo. Pero me voy con la sensación de que he cumplido con las expectativas, ser tercer máximo goleador no es fácil. Me voy contento por dejar una linda marca", aseguró en rueda de prensa.



Una salida "muy difícil" para él. "Uno no es ajeno a lo que pasa en la vida del fútbol, a la prensa, se especulaba mucho de los jugadores que podían salir, y cuando llega Koeman, se confirma. Ya lo tenía aceptado, traté de llegar a un buen final, como se llegó", reconoció.



Y, de su marcha, reiteró que la tenía asumida. "Ya lo pensé y ya lo he pasado, me siento capacitado para seguir compitiendo en LaLiga y tengo muchas ganas. Más tras el año que vivimos, y con mi lesión. Me voy de la forma que me voy, a seguir compitiendo, con nueva ilusión y objetivos y ganas de demostrar que podía seguir compitiendo, no será en el Barça sino en otro club", apuntó.



Se marcha al Atlético de Madrid, equipo con el que rivalizaba mucho. "Suena irónico, pero cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo me pusieron en el mercado y hubo muchas llamadas. Me sentía capacitado para ir a un equipo en el que competir de igual a igual con Barça y Madrid. No había duda, y llegamos a un acuerdo con el club", explicó.



"Debe sentir cosas raras, porque me voy a un rival directo. Pero eso no va a cambiar nuestra relación, no se van a mezclar los sentimientos que tenemos por enfrentarnos como rivales en partidos complicados como son los Barça-Atlético", comentó sobre su relación de amistad con Leo Messi, y sobre cómo cree él que el argentino encaja su decisión.



Suárez, acompañado por directivos, familia y los cuatro capitanes del primer equipo --Leo Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto--, aseguró que cierra "orgulloso" su etapa como culé, tras 13 títulos conseguidos y 198 goles que, como él sabe, le convierten en el tercer máximo goleador de la historia de la entidad.



"No me imaginaba llegar a los números que he llegado. En el Barça tienes que estar siempre rindiendo al máximo y me voy más que orgulloso y satisfecho de los 6 años espectaculares que he vivido en Barcelona", explicó al respecto.



Pero ello no quita que su despedida llegue en un momento "loco", en un verano en el que Messi pidió salir, y no salió, y que él, que quería seguir, se va. "Fue un mes de locos, de decir muchísimas cosas que uno no pensaba. Cada jugador tiene su momento, si el club piensa que hasta aquí se ha llegado, hay que aceptarlo. Tanto cuando lo pide el jugador, como cuando lo pide el club. Esta es la realidad, son cosas que pasan", apeló.



"Se termina una etapa de la que tengo que estar muy orgulloso, por todo lo que hice, por llevarme amigos. Son muchos años y me llevo amigos, eso me deja feliz, también, como que vean que se va un jugador, se va un ser humano que tiene sentimientos. Toda la gente sabe el esfuerzo y sacrificio que he hecho, ya antes de venir, para cumplir el sueño de jugar en el mejor equipo del mundo", se sinceró.



Un sueño cumplido que llega a su fin, aunque aseguró que seguirá siendo "un culé más". De ahí que sea más complicado aún el momento de jugar contra el Barça vestido de rojiblanco. "No me he imaginado todavía jugar contra el Barça. Me voy con muchas ganas, me atrae mucho este desafío, y será especial enfrentarse a tus compañeros, a amigos. Nos conocemos. Haremos lo mejor para nuestro equipo, pero será lindo", vaticinó.



"Lo que hay que valorar ahora es que me tengo que sentir orgulloso de estos 6 años. Mi salida ya la acepté, toca cambiar el chip y disfrutar de la nueva etapa que me viene y estar agradecido al Barcelona por haberme hecho vivir momentos inolvidables", concluyó. "Sé que habrá gente dolida por la forma en que se va uno, o la forma en que le despiden, pero trataré de llevarme todo lo bueno y lo maravilloso que tiene este club", apostilló.