Fútbol.- El Barça quiere homenajear a Suárez en el Camp Nou "cuando termine la pandemia"

Bartomeu: "Suárez es parte de la historia del club, con una trayectoria extraordinaria"



BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado en la despedida del delantero Luis Suárez que pretenden hacerle un homenaje en el Camp Nou cuando la pandemia del coronavirus lo permita.



"Espero que seas muy feliz dentro y fuera del campo, no olvides que el Barça es tu casa para siempre, el día que decidas dejar de jugar al fútbol. Y me gustaría que tuvieras un homenaje en el campo jugando a fútbol cuando termine la pandemia", apuntó el presidente.



Más allá de ese posible homenaje, Bartomeu aseguró que por el "carisma, dimensión humana y deportiva" de Suárez, el de su despedida del club es un día "muy especial".



"Luis Suárez ya forma parte de la historia del Barça, con 13 títulos, 198 goles para ser el tercer máximo goleador de la historia del club. Es un palmarés y trayectoria extraordinarios, ha sido lo mejor. Nos ha aportado tanto que tenemos un agradecimiento muy grande hacia él", se sinceró.



Además, recordó cómo fue su llegada. "En verano de 2014 buscábamos un '9', un goleador, no tuvimos duda de que Suárez era nuestro hombre. Era lo que necesitaba el equipo. Cuando llegó era consciente de que era una apuesta de club, y Luis apostó por el Barça con una fuerza enorme. Nos ha aportado muchísimo, con su carácter y lucha y un espíritu ganador", destacó.