Fútbol.- Del Bosque: "Hay que cuidar el camino antes de lograr la victoria"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El ex selecccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque destacó que el entrenador no debe pensar tan solo en ganar sino que "hay que cuidar el camino antes de lograr la victoria", en un encuentro virtual con alumnos de la Universidad CEU San Pablo que participan en un programa de mentorización entre estudiantes.



El seleccionador de la España campeona de la Eurocopa de 2008 y del Mundial de 2010 ha impartido una charla virtual a los cerca de mil alumnos de la Universidad CEU San Pablo matriculados en el 'Buddy Program', un programa de acompañamiento que ofrece a los estudiantes de los últimos cursos la posibilidad de servir de guía y ayuda a los alumnos de nuevo ingreso en su incorporación a la vida universitaria.



Durante este encuentro digital, el técnico salmantino consideró esencial la empatía entre los mentores y nuevos alumnos. "Es muy importante hacer que todos se integren y convencerles de que somos un equipo y que juntos vamos a ser mejores. Como ocurre en el fútbol, no elegimos a las personas por el lugar de nacimiento o el color de la camiseta de sus clubes", señaló.



Para lograr este objetivo, Del Bosque indicó que el jugador "debe ser generoso" y consideró esencial transmitir alegría y pasión. "Debemos rodearnos de gente con conocimientos y laboriosa, pero también con gente feliz", dijo el exseleccionador, que resaltó la importancia de llevar a cabo buenos comportamientos, buenas prácticas y buenos hábitos.



"Siempre he intentado hacerlo lo mejor posible, dar las mejores herramientas para que fuésemos un gran equipo, con un compromiso social. Un entrenador no puede pensar solo en ganar, sino que hay que cuidar el camino antes de lograr la victoria. Siempre les decía a mis jugadores: vosotros sois el ejemplo para muchos chavales, no podéis despreciarlo", indicó.



En línea con este mensaje, Del Bosque ha destacado la importancia de saber respetar en todos los ámbitos: familiar, escolar y, entre otros, deportivo, así como encontrar un equilibrio y fortaleza emocional que permita admitir el éxito y el fracaso, "sin ser pedante en la derrota, ni eufórico en la victoria".



Además, el exentrenador ha hecho referencia a la importancia de aprender de personas con conocimientos y valores, como el ex presidente del Real Madrid Santiago Bernabéu, "un referente y un líder moral que impregnó a todos".



El 'Buddy Program' proporciona orientación y asesoramiento a los nuevos estudiantes para facilitar su integración académica y social. Además, facilita que se establezcan lazos entre estudiantes y fomenta la participación de los estudiantes en las actividades organizadas en el campus.