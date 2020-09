Figuras deportivas de EEUU critican dictamen sobre muerte de Breonna Taylor

FOTO DE ARCHIVO. El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, usa una camiseta con la cara de Breonna Taylor durante el Gran Premio de Toscana, en el Autódromo Internacional del Mugello, en Italia. 13 de septiembre de 2020. Pool vía REUTERS/Jennifer Lorenzini

24 sep (Reuters) - Colin Kaepernick y LeBron James lideraron el miércoles a las figuras deportivas que alzaron la voz tras saberse que los policías fueron eximidos de cargos criminales en la muerte de Breonna Taylor, una trabajadora médica negra abatida a tiros en su departamento en Louisville.

Dos policías blancos que dispararon dentro de la vivienda en marzo no serán procesados por la muerte de Taylor porque su uso de la fuerza fue justificado, mientras que un tercero fue acusado de poner en peligro a los vecinos, dijo el fiscal general de Kentucky. [nL5N2GL0ML]

"La institución supremacista policial blanca que nos arrebató la vida de Breonna Taylor debe ser abolida por la seguridad y bienestar de nuestra gente", tuiteó Kaepernick, ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers, junto a la etiqueta #AbolanLaPolicía.

La estrella de Los Angeles Lakers LeBron James envió una serie de tuits mostrando su frustración, asegurando que "la persona menos respetada de la Tierra es la mujer negra".

"¡Hoy me faltan las palabras! ¡Estoy devastado, dolido, triste, loco! Queremos Justicia para Breonna y solo hubo justicia para las paredes del departamento de sus vecinos y no para su preciosa vida", escribió James.

"¿Que si me sorprendió el veredicto? ¡Por su puesto que no, pero maldita sea, estaba y estoy todavía dolido y apenado! ¡Envío mi amor a la madre, familia y amigos de Breonna! ¡Lo siento! ¡Lo siento!¡Lo siento!", agregó.

El entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, que habló tras el primer entrenamiento de su equipo desde marzo, dijo que "es muy desmoralizador y desalentador" conocer la noticias. "Pienso en la generación de niños estadounidenses de cualquier color. ¿Es este el mundo en el que van a vivir?".

Megan Rapinoe, nombrada mejor jugadora del fútbol mundial el año pasado, tuiteó que "mi corazón está ahora mismo con la familia de Breonna Taylor. Dios mío, esto es devastador y por desgracia no sorprendente. Las personas negras y morenas se merecen mucho más".

El seis veces campeón de Fórmula Uno Lewis Hamilton, que correrá este fin de semana en el Gran Premio de Rusia y vistió una camiseta negra en la carrera previa en Italia con la leyenda impresa "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor", también criticó la decisión. [nL1N2GC0J4]

"Estoy muy triste, pero no sorprendido por este resultado", dijo en Instagram. "¡La policía sigue librándose de sus crímenes cada día y esto tiene que parar! Ella era inocente y no merecía morir a tiros. Dónde está la justicia, claramente no hay".

