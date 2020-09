Excongresista EE.UU Ros-Lehtinen investigada por uso de fondos de campaña

La excongresista republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami (EE. UU.), 24 sep (EFE).- La excongresista republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen está bajo investigación del Departamento de Justicia por presuntamente haber usado fondos de campaña para pagar viajes de ocio para ella y su familia, informaron medios locales.

"Ella y los que formaron parte de su equipo o fueron voluntarios están cooperando plenamente con la Comisión Federal de Elecciones y el Departamento de Justicia", dijo Jeff Weiner, abogado de la que fue la primera mujer hispana en llegar al Congreso de EE.UU, en 1982.

El abogado dijo al canal local de la cadena televisiva CBS que están recopilando toda la información solicitada y que si hubo algún error de contabilidad, fue cometido por "negligencia y no de manera deliberada o intencionada" por parte de Ros-Lehtinen o su equipo.

Según Weiner, en las investigaciones y el estudio de los hechos, no ha encontrado "evidencia alguna de mala conducta intencionada" por parte de la excongresista o de alguien que actuase en su nombre.

Entre los gastos que está investigando la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia está un viaje que hizo Ros-Lehtinen a Disney World con sus hijos y nietos en 2017.

Ese año Ros-Lehtinen, que representó a un distrito del sur de Florida en la Cámara de Representantes durante casi cuatro décadas, anunció que no se iba a presentar a la reelección en 2018 y transfirió más de 177.000 dólares de fondos de campaña a un Comité de Acción Política (PAC), que sirve de apoyo para actividades políticas.

Según la ley, los fondos transferidos a un PAC no pueden usarse para asuntos personales.

Además del viaje a Disney, se investigan gastos en varios hoteles de Nueva York y Florida y en restaurantes.

El Partido Republicano perdió el puesto en la Cámara de Representantes que tuvo Ileana Ros-Lehtinen durante 38 años en las elecciones de 2018.

La ganadora fue la demócrata Donna Shalala, exsecretaria de Salud, que se juega ahora la reelección frente a la republicana María Elvira Salazar, una periodista cubano-estadounidense que intenta por segunda vez llegar al Congreso.