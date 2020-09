España.- Madrid restringirá solo zonas de alta incidencia de Covid-19 y descarta "confinar" la ciudad

23/09/2020 El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, durante la constitución de la Unidad Técnica de apoyo al Grupo COVID-19 para la gestión de la crisis sanitaria, en la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, en Madrid (España), a 23. Esta reunión se produce dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acordasen la creación de un grupo, una unidad territorial y una unidad técnica para mantener "un contacto eficaz entre ambas administraciones", dedicado al seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia, que aborde los asuntos principales que afectan a la sociedad. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



"Sacrificarnos 15 días nos puede garantizar un éxito ante el virus", asevera Enrique López



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Comunidad de Madrid solo restringirá zonas de Madrid que cumplan los "parámetros objetivos" de alta incidencia de contagios del Covid-19 y descarta "el confinamiento que se produjo durante el estado de alarma salvo en una situación extraordinaria".



"Y espero que esté descartado de forma definitiva", ha recalcado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, donde ha señalado que las nuevas zonas en las que se limitará la movilidad y la actividad depende de la autoridad sanitaria. Mañana habrá una rueda de prensa donde se anunciarán las restricciones en nuevas áreas básicas sanitarias de la Comunidad de Madrid.



"No es una decisión oportunista ni caprichosa sino basada en un criterio objetivo por zona de incidencia de más de mil contagios por cada 100.000 habitantes. Esto determina las zonas a actuar", ha recalcado el consejero madrileño y secretario de Justicia e Interior del PP.



A preguntas sobre si Madrid va a volver a Fase 1 con excepciones, López ha insistido en que las áreas sanitarias restringidas obedecen a un parámetro objetivo y se limitarán nuevas áreas que estén "encuadradas en esas zonas de alta incidencia" y que la misma se mantenga 15 días.



"De igual modo la restricción se podrá levantar en zonas en las que la incidencia baje. Se trata de evitar que la restricción sea total. Intentamos que ni se produzcan interactuaciones no necesarias. Si seguimos con este plan y los ciudadanos entienden que son la mejor herramienta contra el virus, lo vamos a conseguir", ha subrayado.



Preguntado sobre si se descarta el confinamiento, ha dicho que el confinamiento que hubo durante ese periodo se descarta y espera que esté descartado de forma definitiva salvo que se esté ante una situación extraordinaria.



En una intervención en 'Telecinco', ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad", "prudencia" y confianza" hacia los ciudadanos madrileños. "Son leves restricciones a la movilidad y las limitaciones indispensables en la actividad económica".



Sobre si piensan que el Gobierno les está empujando a pedir el estado de alarma, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo hace tiempo esa invitación a las comunidades autónomas como si fuera "entrar en un club".



Ante ello, ha insistido en que no hay que "banalizar" ese concepto, del que ya se "abusó mucho" en la primera fase de la pandemia. "España es un estado compuesto y cada CCAA tiene sus competencia. Madrid carece de competencias en seguridad ciudadana y no la queremos porque tenemos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Ante esa falta de competencia, el estado tiene que auxiliar a la Comunidad de Madrid", ha dicho.



"Sacrificarnos 15 días nos puede garantizar un éxito ante el virus. No se trata de confinar Madrid, sino de limitar nuestra movilidad. Es duro no ver a familiares, pero los contagios llegan cuando se baja la guardia. Pedimos a los ciudadanos que ejerzan mucha responsabilidad", ha señalado.