El Vissel Kobe de Iniesta nombra a Atsuhiro Miura como nuevo entrenador

El japonés Carlos Atsuhiro Miura durante una sesión de entrenamientos. EFE/Achim Schedemann/Archivo

Tokio, 24 sep (EFE).- El Vissel Kobe de la liga japonesa, donde juega el español Andrés Iniesta, ha anunciado hoy el nombramiento de Atsuhiro Miura como nuevo entrenador, en sustitución del alemán Thorsten Fink, quien presentó su dimisión al cargo.

Miura, de 46 años y ex jugador del club de Kobe, había ejercido como director deportivo desde 2018, y tomará las riendas del equipo a partir de este mismo jueves, según anunció hoy el presidente del club, Yozo Tachibana, en una rueda de prensa por vía telemática.

Tras la dimisión del técnico alemán, y antes de que el club anunciara a su nuevo entrenador, el español Marc Vives dirigió provisionalmente al equipo durante el partido disputado en la víspera en Kobe, con victoria por 4 a 3 frente al Sagan Tosu y con un gol de Iniesta.

Vives, que formaba parte del equipo técnico del Vissel, pasará a ser entrenador asistente, mientras que el japonés Kentaro Hayashi, también ex jugador del equipo nipón, se convertirá en el segundo entrenador, según el nuevo organigrama anunciado por el club.

El Vissel Kobe disputará su primer partido bajo la batuta de Miura el próximo sábado, contra el Consadole Sapporo.

Fink dejó al equipo en el puesto 12 de la clasificación de la J-League en diecinueve jornadas disputadas, y tras una racha de siete partidos sin ganar.

El entrenador alemán, no obstante, logró el pasado enero el primer título que figura en las vitrinas del Vissel, la Copa del Emperador.

Este fue también el primer trofeo que alzó Iniesta desde su llegada al club a mediados de 2018, donde también milita el ex barcelonista Sergi Samper, y por el que ha pasado anteriormente como técnico el español Juan Manuel Lillo.