El Supremo de Florida falla contra una mayor indemnización a las familias de Parkland

Vista de un monumento a las víctimas del tiroteo de la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida (EE.UU.). EFE/Cristobal Herrera/Archivo

Miami, 24 sep (EFE).- La Corte Suprema de Florida dictaminó este jueves que el tiroteo masivo ocurrido en una escuela de Parkland en 2018, en el que murieron 17 personas, fue un "incidente único", por lo que la Junta Escolar del condado de Broward no está obligada a pagar más de un total de 300.000 dólares de indemnización, según la ley estatal.

Con esta decisión unánime del alto tribunal floridano se zanja una apelación de varias familias de las víctimas que reclamaban una mayor compensación al considerar las muertes como incidentes separados.

La Junta Escolar de las escuelas públicas de Broward argumentó por el contrario que su responsabilidad en la masacre del 14 de febrero de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas debería tener un límite de 300.000 dólares.

El tiroteo masivo, que mató a 17 personas, entre estudiantes y miembros del personal docente, e hirió a otras 17, fue un solo incidente, expuso la Junta.

Pero los abogados de las familias y las víctimas sostuvieron que los disparos ocurrieron por separado y que cada demandante que presente un reclamo contra la Junta Escolar debería poder recibir 200.000 dólares.

En 2019, un tribunal de primera instancia dictaminó que el tiroteo masivo fue un solo incidente.

Un juez de circuito de Broward falló a favor de la Junta Escolar, y de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida el caso pasó directamente a la Corte Suprema.

Un abogado de la Junta Escolar dijo en el momento de los argumentos de la Corte Suprema, el año pasado, que ese ente enfrentó 33 quejas legales derivadas del tiroteo, según recoge el diario Miami Herald.

De acuerdo con la decisión de hoy de la Corte Suprema, los padres podrían recibir daños que excedan el límite total impuesto, pero tendrían que convencer a la Legislatura para que apruebe lo que se conoce como proyectos de ley de "reclamo".

En tales proyectos de ley la Legislatura puede ordenar a las agencias gubernamentales que paguen más de lo permitido por la ley de inmunidad soberana.

Nikolas Cruz, exalumno del centro escolar, confesó ser el autor de la matanza de Parkland y fue detenido el mismo día del ataque.

La Fiscalía ha adelantado que pedirá la pena capital para el joven y la defensa ha dicho que estaría dispuesto a declararse culpable para ser condenado a cadena perpetua y no a muerte.

En agosto pasado, la abogada defensora, Melissa McNeil, dijo que debido a la pandemia de la COVID-19 no puede visitar a su cliente en la cárcel y, por tanto, no ha podido tener el contacto necesario con él para preparar suficientemente el proceso.

Añadió que no cree poder estar lista antes de cuatro meses, por lo que el juicio probablemente no se realice este año.