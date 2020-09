El Salvador supera los 800 muertos por el coronavirus y suma 28.201 contagios

De los más de 28.000 positivos, 5.052 casos se encuentran activos y 22.326 salvadoreños han sido dados de alta, según los datos oficiales publicados en la página covid19.gob.sv. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 24 sep (EFE).- El Salvador acumula hasta este jueves 28.201 contagios de coronavirus SARS-CoV-2 y la cifra de fallecidos ha alcanzado los 823, mientras se intensifica la toma de pruebas PCR en diferentes zonas de país centroamericano.

De los más de 28.000 positivos, 5.052 casos se encuentran activos y 22.326 salvadoreños han sido dados de alta, según los datos oficiales publicados en la página covid19.gob.sv.

Tras varias semanas con un descenso en los positivos diarios, El Salvador ha vuelto a superar los 200 contagios por día, registrándose el pasado domingo 245 casos y el martes 247.

El municipio de San Salvador sigue siendo el epicentro de la pandemia con 3.252 casos, le siguen las localidad de Soyapango y Mejicanos con 2.417 y 945 positivos, respectivamente.

INTENSIFICAN TOMA DE PRUEBAS

Este jueves continuó, por segundo día consecutivo, la toma de pruebas PCR a ciudadanos del departamento de San Salvador para "conocer cuál es la situación en la que se encuentra actualmente esta zona", señaló el ministro de Salud, Francisco Alabi.

"Son 3.00 pruebas las que se realizarán para evaluar el crecimiento de la enfermedad en la zona", dijo el funcionario.

El aumento de pruebas en la capital salvadoreña se da luego de registrarse un "alto nivel de contagio" en la zona oriental de El Salvador, específicamente en las localidades de San Francisco Gotera, Santa Rosa de Lima y en Corinto, lugares donde se han instalado "cercos sanitarios", lo que implica la suspensión de todas las actividades económicas en las zonas y restricciones para la movilización.

En estos lugares, cuyos "cercos sanitarios" incluyen una fuerte presencia de soldados y policías, la toma de pruebas PCR han pasado de 300 a 1.000.

FISCALÍA INVESTIGARÁ INCUMPLIMIENTO DE FALLO

El fiscal general, Raúl Melara, anunció la noche del miércoles que el Ministerio Público investigará a los funcionarios vinculados y los delitos supuestamente cometidos por no cumplir una medida cautelar que prohibía exigir una prueba negativa de COVID-19 a las personas que quieran ingresar al país.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el miércoles que el Gobierno del presidente Nayib Bukele incumplió dicha medida cautelar, por lo que ordenó a la Fiscalía investigar a los funcionarios vinculados y los delitos supuestamente cometidos.

"Tal como lo sostuve en días anteriores, la @SalaCnalSV (Sala de lo Constitucional) es la entidad competente para determinar el cumplimiento o no de sus resoluciones. Hemos recibido certificación sobre el incumplimiento de resolución que ordenaba permitir el retorno de los salvadoreños a nuestro país", publicó el jefe de la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

Señaló que, por lo tanto, "la Fiscalía abre una investigación para establecer el cometimiento de delitos y deducir responsabilidades de los funcionarios que puedan estar involucrados".

El Ejecutivo de Bukele advirtió, antes de reabrir su aeropuerto el pasado 19 de agosto, que los salvadoreños y extranjeros no que presentaran la referida prueba con resultado negativo serían declarados "inadmisibles".

Posteriormente, ante la medida cautelar dictada por los jueces constitucionales, se trasladó a las aerolíneas la responsabilidad de exigir la prueba.

Para los jueces constitucionales, "es bastante claro" que la orden girada a las aerolíneas "es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir" su responsabilidad para "sortear la resolución judicial", incluso con una "amenaza de una sanción económica por su incumplimiento".