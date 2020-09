El presidente dominicano exige la universalidad de la vacuna contra la COVID-19

En la imagen, el presidente dominicano, Luis Abinader. EFE/Orlando Barría/Archivo

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, exigió este miércoles que todos los seres humanos tengan acceso a la vacuna contra la COVID-19 "cuando el remedio esté disponible", y alertó sobre las consecuencias que sufren los países isleños ante los fenómenos naturales causados por el cambio climático.

En un discurso virtual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario dominicano enfatizó que la pandemia ha golpeado con "especial dureza" a su país, al tiempo de afirmar que sus efectos han puesto "en jaque" a todo el mundo.

Abinader defendió la gestión de su Gobierno ante los estragos del coronavirus, al asegurar que ha puesto en marcha el mayor programa de salud pública en la historia de la nación caribeña, y ordenado la universalidad del acceso a la seguridad social.

"No creo exagerar cuando afirmo que el COVID-19 y el cambio climático son dos peligros que traer como ecuación otros conflictos que se ceban con crueldad contra los ciudadanos más vulnerables", dijo el mandatario, quien asumió el poder el 16 de agosto pasado.

A su juicio, el COVID-19 será anulado si los intereses de la comunidad internacional se apoyan en la salud, educación y la tecnología.

Planteó la modificación de la Agenda 2030 pues, afirmó, los países en vías de desarrollo se mantienen rezagados en su renta media a cinco años de aprobación de este programa de la ONU

"Modificar esa Agenda para que responda a la realidad de cada país (...) la ONU nació hace 75 años con el propósito de desterrar para siempre el nosotros frente al ustedes", opinó.

Destacó las iniciativas que ha impulsado su país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El gobernante dominicano entrelazó su discurso con elogios a la ONU por el trabajo realizado desde su fundación.

"Sin las Naciones Unidas no habría surgido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fundamental para la dignidad de las personas; tampoco existiría Unicef, la Fao, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y los tribunales penales internacionales", acotó.

Abinader, sin embargo, llamó al organismo a no considerar como "eventualidades" los eventos que causa el cambio climático en los "pequeños estados insulares" como la República Dominicana.

El jefe de Estado dijo que los casi 11 millones de dominicanos "están dispuestos a hacer su parte" en favor de la paz, prosperidad igualdad y la diversidad mundial.

"Sabemos cual es nuestro peso demográfico y económico (en el mundo), pero eso jamás será condición para no aportar lo mejor de nuestros mismos, tal y como lo hemos venido haciendo desde la misma fundación de la ONU", aseguró Abinader.