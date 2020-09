El nuevo talento del cine español llega a Escocia

Fotografía cedida por el colectivo CinemaAttic del director español Pedro Collantes. EFE

Edimburgo, 24 sep (EFE).- Tras diez años acercando el cine iberoamericano a Escocia, el colectivo CinemaAttic se ha propuesto dar a conocer el talento emergente en España con una retrospectiva que empieza con los cortos del director Pedro Collantes, quien acaba de debutar en el Festival de Venecia.

"New Spanish Directors" se estrena este vienes en Edimburgo con un formato híbrido, que incluye un evento presencial y una proyección virtual, para hacer llegar la obra de los creadores que despuntan en el panorama cinematográfico español a una audiencia que deja de ser únicamente británica para convertirse en global.

"La idea detrás de 'New Spanish Directors' es que sea un escaparate a nuevos y distintivos directores y realizadores españoles desde el Reino Unido. Queremos hacer ruido en estas orillas mostrando los que creemos que van a ser los directores españoles del futuro", contó a Efe Alberto Valverde, coordinador de la retrospectiva.

La serie se inicia con una mirada hacia el trabajo de cuatro cineastas, Pedro Collantes, David Pantaleón, Nuria Giménez Lorang y Pilar Palomero, y el objetivo es que se consolide como una apuesta de larga duración que promocione la obra de directores emergentes en paralelo a los programas de cortos por los que destaca CinemaAttic y festivales ya arraigados entre el público escocés como el certamen de cine catalán.

Consolidado como un espacio de difusión del audiovisual español y latinoamericano en Escocia, CinemaAttic celebra su décimo aniversario con esta iniciativa apoyada por Screen Scotland y Acción Cultural Española (AC/E), a través de las ayudas del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española a la movilidad.

"Cumplimos 10 diez años trayendo otro cine español, ese cine que a veces se escapa de las salas comerciales, y vimos que trabajando mucho con los cortos de ese talento emergente lo que hacíamos era desarrollar relaciones muy buenas con directores que ahora han ganado goyas o son las directoras de moda en el panorama nacional como Carla Simón o Belén Funes", destacó Valverde.

Añadió que entre los homenajeados en esta primera cita se da un factor común, y es que ya han logrado "un cierto prestigio, han ganado premios en festivales internacionales y tras hacer ruido con sus obras en cortometraje, han sacado a van a sacar su primer largometraje".

Es el caso de Pedro Collantes, el director español que, como coincide la crítica, ha brillado en la última edición del Festival de Venecia con su ópera prima "El arte de volver", que se estrenará en salas españolas "entre finales de noviembre y principios de diciembre", según avanzó en declaraciones a Efe.

"El arte de volver" es la primera cinta española financiada por la Bienal veneciana y está protagonizada por Macarena García, quien encarna a Noemí, una joven actriz que se enfrenta a las dudas y emociones que despierta su regreso a casa.

"Ha sido una experiencia muy bonita presentar mi primer largo allí. Estaba nervioso porque se ha hecho dentro del programa 'Biennale College' con micropresupuesto. Es una película muy pequeña y, por tanto, frágil y tenía nervios por ver si, a pesar de lo modesto, la historia y la emoción iban a llegar, pero el pulso del estreno en Venecia ha sido muy positivo, la critica ha sido muy entusiasta y la recepción del público también", afirmó Collantes.

Así que el hecho de que su obra se revise ahora en Edimburgo y llegue, a través de la pantalla, hasta el público global, le hace especial "ilusión".

"El momento elegido es especialmente bonito, estrenar mi primer largo y que a la vez se esté haciendo una retrospectiva de mis cortos. Me hubiera encantado estar en Edimburgo, porque me hace ilusión que mi trabajo llegue al público de allí, pero estoy con ganas, aunque sea a través de internet, de ver las reacciones y los comentarios que surgen", dijo.

Además de sus cortos, mañana se proyectará una charla con el cineasta, en que hace un repaso de su trayectoria con los responsables de CinemaAttic, quienes califican a Collantes como "un editor de películas que se niega a cortar, que apuesta con gusto por planos largos".

"Es una joya que CinemaAttic exista como bastión de la cinefilia ibérica en Escocia. Se ve que han visto mi trabajo cuando me definen así. Mi formación es de montador y sobre todo mis primeros trabajos eran muy radicales en ese sentido de planos fijos, muy largos y sin montaje. A medida que han ido creciendo en duración, he empezado a incluir más movimientos de cámara, pero, en esencia, sigo con un planteamiento sobrio y austero en cuanto al montaje", destacó.

En tiempos de pandemia, tanto Valverde como Collantes coinciden en que el cine juega un papel esencial, el mismo que ha tenido siempre la cultura como refugio y fuente de enriquecimiento.

"El cine puede aportar lo que siempre ha aportado. No es nada nuevo, en las circunstancias actuales, en las que estamos tan limitados de movimiento, la cultura te transporta a universos donde escapar, evadirte e inspirarte", destacó Collantes.

Remei Calabuig