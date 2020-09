El Nacional busca el liderato del fútbol en Colombia ante un Caldas mermado por la COVID-19

En la imagen un registro del entrenador del Nacional de Colombia, Juan Carlos Osorio. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Bogotá, 24 sep (EFE).- El Atlético Nacional buscará el liderato de la liga colombiana en el encuentro más destacado de la décima jornada cuando visite al Once Caldas, que llega al encuentro motivado por vencer a Millonarios el fin de semana anterior, pero preocupado por los siete positivos por COVID-19, tres de ellos jugadores, que reportó esta semana.

El conjunto 'Verdolaga', dirigido por el exseleccionador de México y Paraguay Juan Carlos Osorio, tendrá ante el 'Blanco blanco' su primer reto tras el parón por la pandemia, pues el partido que debía jugar ante el Deportes Tolima la semana pasada fue aplazado por un brote de coronavirus en el equipo de Ibagué.

Se prevé que para este encuentro, en el que se ven las caras los únicos equipos colombianos que han ganado la Copa Libertadores, Osorio apele a la experiencia de jugadores como el central argentino Diego Braghieri y el goleador Jefferson Duque, así como a la creatividad de Andrés 'Rifle' Andrade.

"Va a ser un partido muy complejo, todos pudimos ver el juego que hizo el Once Caldas en Bogotá frente a Millonarios y obviamente que tenemos que tener nuestras precauciones, queriendo siempre imponer nuestro juego", advirtió el lateral Helibelton Palacios, que también ha destacado este año como central.

El equipo de Manizales, entre tanto, tratará de mantener el buen rendimiento que mostró ante Millonarios, al que venció 1-2 como visitante, pero tendrá que lidiar con la baja del goleador Dayro Moreno, su fichaje estelar que aún no está a punto para debutar, y de los tres jugadores que dieron positivo por COVID-19, cuyas identidades no han sido reveladas aún.

Atlético Nacional y Once Caldas son quinto y sexto, respectivamente, con 15 puntos en la tabla y a dos del Deportivo Pasto, que ocupa el primer lugar.

Otro de los partidos destacados de la jornada lo protagonizarán el domingo Independiente Santa Fe y Millonarios, un clásico capitalino al que ambos clubes llegan en posiciones opuestas en la tabla.

Mientras que el 'Cardenal' es tercero con 16 unidades, el 'Embajador' ocupa el puesto 17 con siete puntos y su actualidad preocupa a los aficionados, que reclaman al técnico Alberto Gamero un mejor rendimiento.

Santa Fe estará liderado en el terreno de juego por el venezolano Luis Manuel Seijas, por el veterano mediocentro Andrés Pérez y por el extremo argentino Fabián Sambueza.

Entre tanto, Millonarios recuperará al goleador Ricardo Márquez, que pagó una fecha de suspensión tras ser expulsado hace quince días, mientras que es duda el centrocampista David Silva por una lesión muscular.

Igualmente el Deportivo Cali, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, necesita levantar cabeza tras haber empatado sus dos últimos juegos, 1-1 con Millonarios y 3-3 con Cúcuta, y recibirá el domingo al Alianza Petrolera, que tendrá como principales cartas al portero guatemalteco Ricardo Jerez y al creativo Macnelly Torres.

También destaca el encuentro entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira, en el que los locales, dirigidos por el paraguayo Aldo Bobadilla, necesitan de un triunfo para escalar posiciones tras un reinicio flojo en el que quedaron eliminados de la Copa Libertadores y perdieron 1-0 con Alianza Petrolera.

. Partidos de la décima jornada

25.09: Jaguares-La Equidad y Once Caldas-Atlético Nacional.

26.09: Atlético Bucaramanga-Patriotas, Envigado-Junior y Deportes Tolima-América.

27.09: Chicó-Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali-Alianza Petrolera, Independiente Medellín-Deportivo Pereira y Santa Fe-Millonarios.

29.09. Rionegro Águilas-Deportivo Pasto.