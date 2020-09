El Gobierno boliviano lleva a la Fiscalía un caso contra Morales por estupro

El expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

La Paz, 24 sep (EFE).- El Ministerio de Justicia de Bolivia comunicó este jueves que traslada a la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Evo Morales por supuesto estupro, al declararse incompetente en la Defensoría de la Niñez.

El viceministro interino de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, dijo que la Defensoría en La Paz observó que no es competente porque la supuesta víctima es ahora mayor de edad.

Por ello, el Ministerio decidió trasladar la denuncia a la Fiscalía por una supuesta relación del exmandatario con una chica cuando ella tenía 15 años, con la que una denuncia anónima asegura que un año después tuvo una hija.

Melgar indicó en rueda de prensa en La Paz que se ha pedido a distintas entidades, como el Servicio de Registro Cívico, que aclaren si es verdadero un certificado de nacimiento de la niña.

Esta denuncia es una de las dos tramitadas por el Ministerio a través de una unidad especializada de esta cartera de Estado, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima.

Otra anterior fue admitida por la Fiscalía, que investiga si el expresidente tuvo una relación con una joven que ahora es mayor de edad cuando ella era adolescente, lo que está penado en Bolivia.

El mandato de Morales estuvo salpicado en 2016 por una información sobre un supuesto hijo suyo que no era conocido públicamente, del que inicialmente dijo que murió al poco de nacer y luego que nunca existió.

El exmandatario, que es soltero, tiene una hija y un hijo reconocidos, de distintas madres.

Las acusaciones contra el expresidente boliviano por supuestamente mantener relaciones con chicas menores de edad no son nuevas, a raíz de imágenes difundidas durante su mandato y de unas declaraciones suyas en las que dijo que cuando abandonara el poder se retiraría con su "quinceañera".

Morales, que está en Argentina, donde solicitó refugio, acumula una serie denuncias en Bolivia, varias de ellas a instancias del Gobierno interino por supuestos delitos como genocidio, terrorismo y sedición, por las que en algunos casos la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión.