24/09/2020 'El Estado contra Pablo Ibar' pretende "ser la serie de la gente que se ha visto atrapada por esta dramática historia". Cándido Ibar, padre del preso de origen vasco, dice que la familia seguirá "en la lucha, que es muy dura, pero hay que seguir"



'El Estado contra Pablo Ibar', serie documental que narra con detalle los más de 25 años del caso judicial que llevaron a Pablo Ibar al corredor de la muerte tras ser declarado culpable del triple asesinato de Miramar (Florida, EEUU) pretende, más allá de narrar el periplo del preso de origen vasco, "ser la serie de toda la gente que se ha visto atrapada por esta dramática historia" y convertir al espectador "en un jurado más".



La producción, que se ha presentado en el marco de la 68 edición del Festival de San Sebastián, ha contado con un "acceso privilegiado" al equipo legal del español Pablo Ibar, y ha seguido la evolución del juicio desde el punto de vista de víctimas, familiares, abogados, fiscales, testigos, jueces, policías, así como el propio Ibar.



Durante más de cinco años de rodaje se han realizado entrevistas a más de 50 personas y han sido las cámaras del documental las únicas permitidas en el interior del juzgado durante todo el procedimiento. El director y productor, Olmo Figueredo, ha explicado, en rueda de prensa, que el proyecto se inició "pensando en que iba a ser un largometraje".



"Hemos intentado ser los más respetuosos posible y la familia ha sido muy generosa", ha destacado, al tiempo que ha explicado que han intentado "contar estos 25 años de odisea judicial con todo lujo de detalles". Para ello, han contado con más de 2.000 horas de grabación, cientos de horas de archivo de vídeo, sonoro y fotográfico y miles de páginas de sumario judicial, así como más de 50 entrevistas con implicados en el caso.



Figueredo ha explicado que ha querido centrar la serie en que Pablo Ibar "no fuera el protagonista" y ha apuntado que le parecía más interesante "verle como un ser humano, mostrar sus reacciones, sin estar directamente frente a la cámara". Además, ha apuntado que cuentan con una entrevista con el preso, de una hora de duración, material que prevé podrán usar a futuro porque, en su opinión, "este caso no ha acabado, para sufrimiento de todos".



Asimismo, ha agradecido la "generosidad" de la defensa al permitirles que grabasen en el juicio, sala en la que contaron con "hasta siete cámaras" y ha destacado que el proyecto, con la larga duración del proceso judicial, "se nos terminó yendo de las manos" pero "decidimos que si habíamos empezado había que acabarlo con la misma calidad y rigor".



La serie se estructura en 6 capítulos de 55 minutos cada uno. La historia, de género "true crime", está narrada en forma de thriller. La serie ha sido producida por La Claqueta PC e Irusoin, responsables, entre otros títulos, de 'La Trinchera infinita'. Figuran en el equipo Olmo Figueredo González-Quevedo, como productor y director, Xabier Berzosa y Carlos Rosado Sibón, como productores ejecutivos; Hernán Zin, como realizador y José Ortuño, Fátima de los Santos y Jorge Bartolomé, como guionistas.



'El Estado contra Pablo Ibar' es una producción de La Claqueta PC, La Cruda Realidad e Irusoin. Cuenta con el apoyo de ETB y Canal Sur. Filmax se encarga de la distribución nacional e internacional. La serie podrá verse próximamente en ETB y Canal Sur así como en otras televisiones y plataformas.



"SEGUIR LUCHANDO"



Cándido Ibar, padre de Pablo, ha explicado que su hijo está "muy asustado" en la actual situación de pandemia de covid-19 porque la prisión de Florida en la que está preso está "hacinada". "Prácticamente no sabemos cómo está", ha añadido.



Asimismo, ha asegurado que la familia seguirá "en la lucha, que es muy dura, pero hay que seguir". "No es nada fácil, pero tendremos que coger las fuerzas de donde vengan, tenemos el apoyo de la gente y hay que seguir, no queda otra", ha expresado.



APELACIÓN



Por su parte, Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo, ha detallado que están a las espera de que Ibar nombre un nuevo abogado, que será "el encargado de concretar lo que va a ser la apelación ante el Tribunal de Apelación del IV Distrito Judicial de Florida".



En esa línea, ha señalado que la media de este tipo de procedimientos en EEUU "suele andar en torno a los 3 años entre que se entrega la apelación y hay una decisión" pero, según ha dicho, "en este caso cualquiera sabe". Krakenberger ha precisado que reclaman que se declare nulo el último juicio a Pablo Ibar "por el cúmulo de irregularidades irreparables" que se produjeron en el mismo.



En caso de que "no saliera bien" esa apelación, ha apuntado que tendrían que acudir al Tribunal Supremo de Florida "otra vez", aunque ha confiado en lograr la anulación del juicio, que en 2018 anuló la pena de muerte al preso de origen vasco, "en la primera apelación".



"El documental muestras las irregularidades del juicio, pero también el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares, que tienen todo el derecho a la justicia, pero ello implica condenar a la persona que causó los hechos", ha manifestado.