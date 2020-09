03/07/2020 El abogado de Iñaki Urdangarín ve agravio comparativo entre su cliente, Diego Torres y Jaume Matas. MADRID, 24 (CHANCE) El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, se acaba de pronunciar después de que la Audiencia de Palma haya rechazado conceder el tercer grado penitenciario al marido de la Infanta Cristina, como así esperaban. El letrado ha lamentado que su cliente no acceda al régimen de semilibertad, porque cree que no se hubiera generado alarma social, mientras que "denegárselo cuando (Diego) Torres y (Jaume) Matas sí lo tienen sí genera alarma social por ser un agravio comparativo injustificado" respecto a los otros dos condenados. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Conceder siquiera un fin de semana libre seguiría siendo un agravio comparativo, pero al menos un acto de benevolencia, de magnanimidad del tribunal", ha declarado el abogado después de que la Audiencia de Palma haya denegado el tercer grado penitenciario a Iñaki Urdangarín.



Pascual Vives también ha afirmado que "las injusticias, las diferencias injustificadas de trato a los iguales, pueden y deben ser reparadas por los tribunales". Según él, "el tribunal acepta los argumentos restrictivos del fiscal y no atiende los de un magistrado, de igual clase o condición como es el magistrado de Vigilancia de Valladolid. Quien defiende la progresión de grado de Iñaki Urdangarin no sólo es su abogado; es un magistrado".