El 49 % de los puertorriqueños en EE.UU. desaprueba la gestión de Trump en la pandemia

Una encuesta reveló que el 53 % de los puertorriqueños prefiere y estaría más cómodo votando por correo, frente al 47 % restante que se decanta por hacerlo en persona. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 24 sep (EFE).- El 49 % de los puertorriqueños consultados en una encuesta llevada a cabo por la organización Center for American Progress Action Fund (CAPAF) en Estados Unidos continental desaprueban la gestión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de la pandemia de la COVID-19.

Ese centro de investigación social divulgó este jueves una encuesta, sobre una muestra de 1.000 entrevistados, entre puertorriqueños y de ascendencia, para conocer el estado de opinión de esa población que vive en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

Las conclusiones más destacadas de la encuesta señalan que tres cuartas partes de los puertorriqueños aseguran que votarán en las elecciones presidenciales de noviembre, aunque los analistas de CAPAF estiman que probablemente al final sólo lo haga el 15 %.

La encuesta reveló que el 53 % de los puertorriqueños prefiere y estaría más cómodo votando por correo, frente al 47 % restante que se decanta por hacerlo en persona.

EL 41 % NO HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA VOTAR POR CORREO

El 41 % de los encuestados aseguró que no ha recibido suficiente información sobre cómo llevar a cabo el proceso para votar por correo.

Respecto a la pandemia del coronavirus indicaron que es el problema nacional más importante (31 %), seguido por la necesidad de detener la discriminación contra inmigrantes y latinos (21 %).

El 49 % de todos los puertorriqueños preguntados desaprobó "firmemente" la forma en que el presidente Donald Trump está gestionando la pandemia del coronavirus.

La encuesta deja ver que en un tercio de los hogares puertorriqueños en EE.UU. alguno de sus miembros perdió su trabajo en algún momento durante la pandemia, a lo que se suma que 4 de cada 10 han sufrido recortes salariales.

Dos tercios de los puertorriqueños en EE.UU. se vieron afectados negativamente por el huracán María en 2017 y la mayoría siente que tanto el gobierno federal como el gobierno de Puerto Rico no lograron ayudar adecuadamente a la isla a recuperarse, según los encuestados.

El 86 % de los puertorriqueños que respondió cree que la corrupción en la isla es un problema.

CAPAF concluye que muchos puertorriqueños se sienten ignorados en varios aspectos de la vida pública y política, particularmente cuando se trata de los desafíos que enfrenta su comunidad, tanto por el huracán María hace tres años como por el coronavirus en la actualidad.

Los analistas de CAPAF subrayan que de cara a las etapas finales de las elecciones de 2020, los líderes políticos y los legisladores deberían comprender mejor las dimensiones de la identidad puertorriqueña y sus puntos de vista sobre los problemas que enfrenta el país.

LOS PUERTORRIQUEÑOS SIN CONSENSO SOBRE LA RELACIÓN CON EE.UU.

Los hallazgos clave incluyen el que los puertorriqueños carecen de consenso sobre la relación de la isla con Estados Unidos y los posibles resultados del estatus político.

Pero, independientemente de su opción de estatus preferida, la mayoría respaldaría a un candidato que apoye la anexión de Puerto Rico a EE.UU.

"Los hallazgos de este estudio son claros. Si los líderes o partidos políticos quieren comprometerse con los votantes puertorriqueños y alentarlos a participar en este ciclo electoral deben ofrecer planes específicos para mejorar sus vidas, el empleo, la educación y la atención médica", dijo John Halpin, codirector del programa de Política y Elecciones de CAPAF.

"La pandemia de coronavirus en curso también influye en las opiniones de los puertorriqueños sobre la votación, y muchos prefieren votar por correo pero carecen de información sólida sobre cómo hacerlo, mientras que otros están nerviosos por la exposición al virus si votan en persona", indicó.

Advierte Halpin que si estos problemas no se abordan pronto se podrían reducir las tasas de participación de los puertorriqueños.

Erin Cohan, vicepresidenta de CAPAF y codirectora de la Iniciativa de Política Económica y Ayuda de Puerto Rico, subrayó que el objetivo de la encuesta era examinar y poner en primer plano los temas importantes para los puertorriqueños, para que puedan ser mejor entendidos e integrados en el proceso político de EE.UU.

"Este proyecto sobre la participación cívica puertorriqueña en los Estados Unidos nos brinda una oportunidad única de comprender la enorme contribución de la comunidad puertorriqueña al rico tejido de la vida cotidiana estadounidense", dijo por su parte Stephen Nuño, analista de Latino Decisión.

La encuesta nacional se llevó a cabo entre 1.000 hogares puertorriqueños y aquellos de ascendencia que viven en el continente, con una sobre muestra de 200 hogares puertorriqueños en Pensilvania.

El trabajo se realizó por teléfono y en línea del 4 al 11 de septiembre en un esfuerzo llevado a cabo por la organización Latino Decisions y CAPAF.