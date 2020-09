EEUU.- Trump dice dudar de que las elecciones de noviembre en EEUU vayan a ser "honestas" a causa del voto por correo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner en duda este jueves si los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre serán "honestos" a causa del voto por correo.



"Tenemos que tener mucho cuidado con las papeletas. Las papeletas, eso es una gran estafa", ha indicado el mandatario a la prensa. "Queremos asegurar que las elecciones son honestas y no estoy seguro de que eso pueda ser", ha agregado.



Así, ha recalcado "no saber si esto puede ser así con toda esta situación", antes de volver a apuntar a "papeletas no reclamadas" por parte de los votantes. "No han sido solicitadas y millones están siendo enviadas a todo el mundo", ha manifestado.



"Saben que han encontrado lo que entiendo que son ocho papeletas en una papelera en algún sitio", ha agregado, en referencia al anuncio del Departamento de Justicia sobre un problema potencial con un pequeño envío por correo de papeletas en Pensilvania, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.



Trump evitó el miércoles comprometerse a garantizar una transición de poder pacífica en caso de perder las elecciones, reavivando así las preocupaciones de varios sectores que temen que no renuncie a su cargo tras las comicios.



"Bueno, vamos a tener que ver qué pasa", ha señalado Trump cuando ha sido interpelado directamente sobre si se comprometería a garantizar una transición pacífica. "Me he quejado firmemente sobre las papeletas y las papeletas son un desastre", zanjó.



Trump ha cargado en varias ocasiones contra el sistema de voto por correo en Estados Unidos, una opción que será previsiblemente utilizada por millones de electores teniendo en cuenta que el país sigue siendo el más afectado por la pandemia y así se ahorran tener que acudir al colegio electoral y exponerse a contagios.