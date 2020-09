EEUU.- Protestas en Louisville, Washington y Nueva York por el caso de Breonna Taylor, una mujer negra tiroteada en EEUU

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Manifestantes han salido a las calles de las ciudades de Louisville, Washington y Nueva York por el caso de Breonna Taylor, una mujer negra tiroteada en su propia casa, después de que los agentes implicados en su fallecimiento no hayan sido imputados por su muerte.



Un gran jurado ha imputado al exagente Brett Hankison por imprudencia temeraria en primer grado en relación con la muerte a tiros de Taylor, mientras que otros dos policías --John Mattingly y Miles Cosgrove-- no han sido acusados.



El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ha desplegado a un contingente "limitado" de la Guardia Nacional en Louisville, donde ya se han registrado los primeros choques entre Policía y manifestantes, según ha informado la cadena de televisión CNN. Asimismo, se ha destinado un grupo de agentes de la Policía de Kentucky a Louisville con el objetivo de que asistan a la Policía local.



En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que tiene previsto hablar con Beshear y ha reconocido como "una cosa buena" que haya desplegado a la Guardia Nacional. "Entiendo que la haya llamado, lo que es una cosa buena", ha dicho en rueda de prensa, añadiendo que "funcionará".



Las autoridades de Louisville han anunciado un toque de queda que comenzará a las 21.00 horas (hora local) y han cerrado zonas del centro de la ciudad en previsión a posibles protestas e incidentes, lo que no ha frenado a las multitudes que han salido a protestar.



Por su parte, manifestantes han marchado por la plaza denominada Las Vidas Negras Importan en honor al movimiento que rechaza el racismo y la brutalidad policial en Washington, mientras que varios cientos de personas se han reunido en las inmediaciones del Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, clamando "justicia" por Breonna Taylor.



MÁS INVESTIGACIONES



Por su parte, el alcalde de Louisville, Greg Ficher, ha recordado que la Policía Federal de Estados Unidos (FBI) todavía está llevando a cabo una investigación que el Departamento de Justicia revisará para determinar si se violaron las leyes federales, incluidas violaciones de los derechos civiles.



Según Ficher, el Departamento de Policía de Louisville también realiza otra investigación para determinar si "los agentes involucrados en el caso violaron las políticas y procedimientos", que, a su juicio, tienen que cambiar "porque Breonna Taylor aún debería estar viva".



Manifestantes y activistas han tildado de insuficiente e injusta la imputación de Hankison por la muerte de Breonna Taylor, que ha causado gran insatisfacción.



Hankison fue despedido tras la muerte de Taylor después de que la Policía afirmara que el agente había violado los protocolos de procedimiento y que sus acciones "mostraron una indiferencia extrema por el valor de la vida humana".



El entonces jefe de la Policía de Louisville, Robert Schroeder, manifestó que el agente "realizó diez disparos sin motivo y a ciegas" en el interior del apartamento de Taylor, una médico de urgencias.



Taylor, de 25 años, murió tiroteada en su propia casa en marzo cuando tres policías vestidos de civil entraron en su domicilio, según las primera pesquisas, por error, confundiendo a su novio con otra persona, quien pensando que eran intrusos, realizó un disparo de advertencia, desencadenando un tiroteo que acabo con la vida de ella.



Tras la muerte de George Floyd el 25 de mayo a manos de un agente de la Policía de Mineápolis, la tensión racial en Estados Unidos ha vuelto a tomar protagonismo, en especial tras nuevas muertes a manos de policías en las últimas semanas.