"Edición ilimitada", cuatro miradas argentinas al proceso de escritura

El director argentino Santiago Loza posa durante una entrevista concedida a Efe en el marco de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián (España), 24 sep (EFE).- Cuatro cineastas con vínculos con la escritura aportan sus particulares visiones de este proceso en "Edición ilimitada", una película que compite en Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián (España) y que propone una interesante reflexión en torno a la palabra.

"Fue una propuesta del productor, Diego Dubcovsky, que es muy lector. Quería hacer una película sobre el proceso de escritura con directores con vínculos con la escritura y nos propuso a los cuatro", explica a Efe Santiago Loza, el único de los cuatro que ha podido viajar a San Sebastián.

Romina Paula -ganadora del premio de esta sección el año pasado con "De nuevo otra vez"-, Edgardo Cozarinsky y Virginia Cosin completan el cuarteto de realizadores, que han afrontado cada historia con independencia de las otras.

Fue Dubcovsky el encargado de definir la estructura de la película, el orden de los episodios, y de contar a cada uno de los cineastas lo que estaban haciendo los demás, no para condicionarles, si no para evitar que los estilos fueran demasiado opuestos para así poder mantener un tono que los unificara.

"No fue un proceso grupal aunque los cuatro sabíamos lo que los otros estaban filmando porque Diego nos contaba", explica Loza, para quien el productor actuó como una especie de comisario y hasta trabajó en el proceso de escritura de las historias con cada uno de ellos.

"Teníamos conciencia de que era parte de un todo, pero cada corto tiene su código. Son independientes pero dialogan entre sí", precisa Loza.

Él cuenta la historia de un joven escritor que se encuentra con la experiencia de un veterano que no atraviesa por su mejor momento; Paula filma un taller de escritura; Cozarinsky dirige e interpreta un cuento de un hombre mayor con problemas de visión y Cosin sigue a una escritora que acaba de publicar una novela a una fiesta llena de intelectuales.

En cada una de las historias hay mucho de cada director, reconoce Loza.

"Romina por ejemplo da un taller de escritura y la obra que se analiza en su pieza es una suya, 'Fauna', y Edgardo participa como actor".

En su caso, tenía claro que quería hacer algo intergeneracional. "Yo quería trabajar un cierto grado de humor y partí de dos personajes que son caricaturas y fui desarmándolos, dándoles humanidad", explica.

Un proyecto que Loza compara con una invitación a una fiesta, una celebración coral, que además se presenta en San Sebastián, un festival que aporta prestigio y que se celebra en un momento muy complicado.

"En este momento da cierta esperanza el que se esté celebrando, que haya competencia oficial", afirma feliz Loza, que está acompañado por Eduardo Crespo, responsable de Fotografía en su filme y director de "Nosotros nunca moriremos", que compite por la Concha de Oro en San Sebastián.

Ambos coinciden en que Argentina siempre está en crisis, pero ahora es un momento aún más duro, con seis meses de confinamiento. Por eso, "decidir venir era algo vital en un momento tan oscuro".

Loza, que es a su vez uno de los productores del filme de Crespo, coincide con su colega y amigo en la preocupación por el cierre de salas. "Igual algunas ya no podrán reabrir".

Y de ahí la importancia del espacio de visibilidad de los festivales, especialmente los que, como San Sebastián, se celebran presencialmente.

Estarán unos días en la ciudad donostiarra y Loza lamenta que no podrá viajar a Madrid al estreno de una de sus obras de teatro, "Matar cansa", el día 8 de octubre en el Teatro Kamikaze, con Jaime Lorente de protagonista. "Tenía que haberse estrenado en marzo y yo tenía que haber estado", dice con una media sonrisa.

Por Alicia García de Francisco