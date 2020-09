Di María fue suspendido y racismo contra Neymar se examinará

Añade declaraciones de Di María ///París, 24 Set 2020 (AFP) - El atacante argentino del París Saint-Germain Ángel Di María fue castigado con cuatro partidos de suspensión por haber escupido hacia el defensa español del Marsella Álvaro González en el eléctrico 'Clásico' ganado 1-0 por el Olympique el pasado 13 de septiembre en la capital, decidió el miércoles la Comisión de Disciplina de la Liga francesa (LFP).La instancia anunció además que la instrucción abierta después de que Neymar acusara a Álvaro de insultos racistas durante ese partido será examinada el 30 de septiembre, en la próxima reunión de la Comisión.Di María no había sido sancionado durante el partido, pero las imágenes captadas por la televisión le mostraban escupiendo en dirección a Álvaro, sin llegar a alcanzarle.Por esa acción, el 'Fideo' se exponía a un castigo de hasta seis partidos de suspensión, que finalmente quedaron en cuatro.El París Saint-Germain puede recurrir esta decisión ante la Federación Francesa de Fútbol (FFF).Su sanción empezará el martes 29 de septiembre, por lo que el argentino podrá jugar el domingo en Reims, en un partido de la Ligue 1. No volvería al campeonato francés hasta el 8 de noviembre, día en el que el París Saint-Germain recibirá al Rennes."Es una sanción dura y difícil porque es mucho tiempo", declaró el miércoles el jugador a la emisora argentina radio Continental, expresando su frustración por no haber sido convocado en la selección para los dos primeros partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2022, los próximos 8 y 13 de octubre."Lo que hice fue por una reacción y porque del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron", afirmó, sin especificar cuáles.Su ausencia es un golpe duro para el entrenador Thomas Tuchel, que ya tiene que hacer frente en esta parte de la temporada a varias bajas, entre lesionados y suspendidos. Además, varios jugadores están recién reincorporados a la competición tras dar positivo al covid-19 a principios de septiembre.El PSG ha ganado dos partidos y ha perdido otros dos en su arranque en la Ligue 1 2020-2021. - Neymar, ¿nuevamente suspendido? - El último Clásico francés tiene otro asunto espinoso, el de las acusaciones de Neymar contra Álvaro por comentarios e insultos racistas durante el partido. Ese asunto, que tiene un expediente abierto, se examinará en la Comisión el miércoles 30 de septiembre.Tras las acusaciones, la LFP abrió un expediente el 16 de septiembre para analizar lo ocurrido.La investigación debe también esclarecer otros puntos, como las palabras homófobas que Neymar habría proferido contra Álvaro o los comentarios racistas que Neymar habría dedicado al japonés Hiroki Sakai. Una fuente cercana al Marsella explicó a la AFP que el club disponía de elementos que incriminaban al jugador del PSG."La instrucción permitirá revelar si hay otros hechos susceptibles de conllevar consecuencias en el plano disciplinario", indicó Sébastien Deneux, presidente de la Comisión de Disciplina.El reglamento disciplinario de la FFF contempla hasta diez partidos de suspensión por un "comportamiento racista o discriminatorio".El volcánico Clásico ya dio pie a una primera tanda de sanciones por el enfrentamiento colectivo que se desencadenó en el descuento final y que provocó cinco expulsiones.En el PSG, Layvin Kurzawa (6 partidos), Neymar (2 partidos más uno sin cumplimiento) y Leandro Paredes (2 partidos más uno sin cumplimiento) fueron sancionados por esas tarjetas rojas.En el Marsella fueron expulsados dos jugadores en ese enfrentamiento. Jordan Amavi (3 partidos) y Darío Benedetto (1 partido) fueron castigados por la LFP.ah/bpa/dr/erl/gfe -------------------------------------------------------------