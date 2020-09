Descontento en Surinam tras el aumento del combustible por devaluación monetaria

El subsidio, que fue abolido por el nuevo Gobierno de Chan Santokhi, se importaba sobre la base del tipo de cambio oficial con el dólar estadounidense, lo que ha provocado con la devaluación una subida inesperada para la población. EFE/Ertugrul Kilic/Archivo

San Juan, 24 sep (EFE).- La población de Surinam muestra este jueves su descontento por la subida drástica del precio del combustible, subvencionado por las autoridades durante los últimos años, después de que la moneda local, el dólar surinamés, se devaluara cerca de un 90 % frente al estadounidense.

El subsidio, que fue abolido por el nuevo Gobierno de Chan Santokhi, se importaba sobre la base del tipo de cambio oficial con el dólar estadounidense, lo que ha provocado con la devaluación una subida inesperada para la población.

La devaluación de la moneda local también ha tenido un impacto en las tarifas de los autobuses.

Aunque los precios se subieron antes de la devaluación, los propietarios de las compañías de transporte creen que las nuevas tarifas ya están desfasadas y deberán aumentarse nuevamente.

Mientras, varios sectores económicos han anunciado ajustes de tarifas, lo que se espera que suponga un incremento de la tensión en las calles.

LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES AUMENTARON TARIFAS

Inmediatamente después del anuncio de la devaluación, las dos empresas de telecomunicaciones del país aumentaron sus tarifas, algo que no había sucedido desde 2016.

Como resultado, las tarifas de Digicel y Telesur aumentarán casi un 90 por ciento, otro golpe para el bolsillo de los ciudadanos.

Las empresas afirmaron que se vieron obligadas a ajustar las tarifas de sus servicios.

"Estos cambios son una consecuencia necesaria de los mayores costos de hacer negocios y entrarán en vigencia en una semana", informó la compañía Digicel en un comunicado.

"Continuaremos cumpliendo nuestro rol como proveedores de servicios digitales a través de innovaciones y soluciones orientadas al cliente", anunció por su parte la empresa estatal de telecomunicaciones Telesur.

LA PATRONAL PIDE QUE SE BAJE EL PRECIO DEL DIESEL

La Asociación de Empresas de Surinam (VSB) dirigió una carta al Ministerio de Economía e Innovación Tecnológica en la que pidió al Gobierno que baje el precio del diesel.

La VSB advirtió de que el efecto del aumento de los precios del diesel conducirá a un enorme incremento de los costos para la población de Surinam, ya que la mayor parte del sector del transporte depende de ese combustible.

Mientras tanto, el movimiento sindical y las organizaciones empresariales han pedido al Gobierno que revierta de inmediato el aumento del precio del combustible.

El sindicato de funcionarios ha amenazado con huelgas si el aumento del precio no vuelve a las cifras originales la próxima semana.

El líder sindical Michael Miskin señaló que no se consultó al movimiento obrero antes de que se aumentara el precio del combustible de forma unilateral.

Miskin, secretario general del Sindicato de Funcionarios Públicos (CLO), recordó que el Gobierno había acordado que el paquete de medidas económicas -incluida la subida del combustible- se enviaría a los sindicatos y al Consejo Económico Social a más tardar el 16 de septiembre, luego de lo cual los sindicatos y esa entidad darían a conocer su postura.

Además, los activistas han pedido a la población a través de las redes sociales que participe en una manifestación de protesta el viernes contra las medidas de aumento de costos que ha implementado el nuevo Gobierno, que asumió el cargo a mediados de julio.

El Partido Nacional Democrático (NDP) del expresidente Desi Bouterse, ahora la principal fuerza opositora, que perdió las elecciones de mayo pasado, ha anunciado que esa formación no participará en las manifestaciones.

Según los analistas locales, la mala gestión del gobierno de Bouterse durante los últimos diez años, exacerbada por el impacto de los precios en el mercado internacional de productos básicos, ha provocado una fuerte caída de la economía de Surinam.

Como resultado, la deuda nacional aumentó significativamente, mientras que el nuevo gobierno, que ha estado en el cargo por menos de tres meses, ha heredado unas cuentas públicas en estado ruinoso.

En julio, el Gobierno se las arregló para pagar los sueldos de los funcionarios públicos, pero no pudo reembolsar los vencimientos de deuda pública, lo que provocó que varias agencias de calificación revisaran la calificación crediticia del país a la baja.

El dólar de surinam cotizaba hoy a 0,13 estadounidense.