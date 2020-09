Coronavirus.- Italia suma casi 1.800 contagios más y mantiene el ritmo ascendente

24/09/2020 Hombres con mascarilla en una calle en Italia POLITICA EUROPA ITALIA INTERNACIONAL ANTONIO PISACRETA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Italia ha añadido casi 1.800 contagios adicionales en el último día al balance de casos provocados por la pandemia, que en su día tuvo al país europeo como el más afectado pero que ahora, pese a un aumento sostenido, no está experimentando un rebrote de la misma magnitud que otros países del continente.



En concreto, en las últimas 24 horas ha habido 1.786 casos y 23 fallecidos. Esto sitúa el total en 304.323 positivos y 35.781 víctimas mortales, según los datos del Ministerio de Salud. Estas cifras son superiores a las registradas el miércoles, cuando hubo 1.600 casos y doce decesos.



Igualmente, se mantiene el incremento de pacientes hospitalizados, con otros 73 más para un total de 2.731, así como de los ingresados en la UCI, que son ya 246, dos más que el miércoles. Por otra parte, hasta el momento 221.762 personas han superado la COVID-19, con otras 1.097 que han recibido el alta el en último día.



Así las cosas, el presidente de la región de Campania, Vincenzo De Luca, ha anunciado este jueves en su Facebook que será obligatorio usar mascarilla siempre que se salga de casa como medida para frenar el aumento de contagios. La región ha registrado este jueves otros 195 contagios, mientras que la víspera fueron 248.



La norma estará en vigor hasta el 4 de octubre para los mayores de 6 años. No será necesario el uso de mascarilla para quienes hagan deporte o estén comiendo en bares y restaurantes. "Si queremos evitar cierres generalizados es necesario el máximo rigor", ha defendido De Luca.



A última hora del miércoles, las autoridades de Génova anunciaron también el uso obligatorio de mascarilla en las calles del centro histórico, donde no siempre es posible mantener la distancia de seguridad.