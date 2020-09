Coronavirus.- Ecuador registra un nuevo récord de contagios diarios al sumar más de 2.200 en las últimas 24 horas

24/09/2020 Un agente de la Policía de Ecuador durante la cuarentena decretada en el país durante el pasado mes de marzo, en pleno estallido de la pandemia de coronavirus. POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL SANTIAGO ARMAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Ecuador ha registrado un nuevo récord de casos de coronavirus en el último día al sumar 2.249 en las últimas 24 horas, colocando el total de casos en 129.892.



Las autoridades también han informado de un total de 7.375 fallecidos confirmados, aunque todavía se estudian otros 3.796 decesos que podrían estar relacionados con la enfermedad de la COVID-19.



El número de pacientes que se han recuperado ha ascendido a 102.852, de los cuales 18.180 recibieron tratamiento médico. Todavía permanecen ingresadas 1.052 personas, de las cuales 360 tienen pronóstico reservado.



Ecuador ha registrado casos de coronavirus en cada una de las 24 provincias en las que se divide, siendo Pichincha, en el norte del país, la región más afectada con 35.515 casos, de los cuales 32.543 han sido registrados en Quito, su capital y la del Estado.



Guayas, en el oeste de Ecuador, con 20.251 casos confirmados es la otra provincia con mayor número de contagios hasta el momento, muy por delante del resto de regiones que todavía no han alcanzado la cifra de los 10.000 positivos.



Diez días después del final del estado de excepción, las autoridades temen que las cifras de estas últimas 24 horas se repitan en los próximos días, después de que el pasado fin de semana, el primero libre de este tipo de medidas extraordinarias, las autoridades tuvieran que clausurar negocios, establecimientos y fiestas, puesto que no se estaban cumpliendo las mínimas medidas de seguridad.



"Eso sí preocupa, porque las aglomeraciones son uno de los factores fundamentales de contagio, porque no se cumple el distanciamiento social. El tema de los contagios lo tendremos que observar en doce o catorce días", ha dicho el director del Servicio de Emergencias de Ecuador, Juan Zapata, según publica el diario 'El Universo'.