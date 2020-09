Coronavirus.- Desastres naturales y pandemia afectan de forma simultánea a más de 51,6 millones de personas en el mundo

24/09/2020 Una familia en una zona inundada en Bangladesh POLITICA ASIA BANGLADESH INTERNACIONAL FATIMA-TUJ-JOHORA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La FICR alerta de que "la crisis climática no se ha detenido con la COVID-19"



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Al menos 51,6 millones de personas en todo el mundo se han visto doblemente afectadas por inundaciones, sequías o tormentas y por la pandemia de coronavirus, según las estimaciones de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) y el Centro sobre el Clima de la Cruz Roja.



De los 132 fenómenos meteorológicos extremos registrados en lo que va de 2020, 92 se han producido en medio de la pandemia, la cual ha aumentado las necesidades de las personas que se enfrentan a desastres relacionados con el clima y lastrado su capacidad de recuperación.



A esto hay que añadir otros 2,3 millones de personas afectadas por grandes incendios y los 437,1 millones de personas vulnerables que se han visto expuestas al calor extremo, al tiempo que se enfrentaban al impacto sanitario directo de la COVID-19 o a las medidas implementadas para limitar su propagación, ha precisado la FICR en un comunicado.



"Estas nuevas cifras confirman lo que ya sabíamos por nuestros dedicados voluntarios en la línea de frente: la crisis climática no se ha detenido por la COVID-19 y millones de personas han sufrido por el hecho de que ambas crisis coincidan", ha resaltado el presidente de la FICR, Francesco Rocca,



"No tenemos otra elección que abordar ambas crisis de forma simultánea", ha recalcado durante la presentación del informe en un acto en los márgenes de la Asamblea General de la ONU centrado en el cambio climático.



"Aunque no todos los desastres relacionados con el clima tienen una relación directa con el cambio climático, es indiscutible que debido al calentamiento global nos estamos enfrentando a un clima más volátil con más extremos meteorológicos", ha destacado por su parte la asesora del Centro de Clima de Cruz Roja, Julie Arrighi.



Según esta experta, "la COVID-19 ha expuesto nuestras vulnerabilidades como nunca antes y, como muestra nuestro análisis preliminar, ha añadido sufrimiento a millones de personas afectadas por los desastres relacionados con el clima".



Así las cosas, Rocca ha incidido en que "la masiva inversión mundial en la recuperación de la pandemia demuestra que los gobiernos pueden actuar de forma decisiva y drástica ante las amenazas globales inminentes".



"Necesitamos urgentemente esta misma energía sobre el clima y es crítico que la recuperación de la COVID-19 sea verde, resiliente e inclusiva si queremos salvaguardar a las comunidades más vulnerables del mundo", ha prevenido el máximo responsable de la FICR.