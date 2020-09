Coronavirus.- Bogotá avisa de que habrá un nuevo rebrote de contagios y no descarta un nuevo confinamiento

25/09/2020 Un grupo de personas en una cafetería de Bogotá, pocos días después de que las autoridades aprobaran la reapertura económica, tras cinco meses de confinamiento. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, ha advertido este jueves a la población de la capital colombiana de que habrá nuevos rebrotes de la COVID-19 y ha explicado que las autoridades no descartan volver a decretar medidas de confinamiento para la ciudad, que suma ya más de 259.000 casos.



Gómez ha explicado que "cuando se presente el brote", pues "es imposible tener cinco o seis millones de personas en la calle y que no se presente un brote", no sólo decretará el aislamiento obligatorio, sino "que cerrar un colegio, una fábrica o un supermercado", también está dentro de los planes de las autoridades, informa Caracol Radio.



El responsable de Salud de la capital ha contado que un posible rebrote es también una consecuencia inevitable de la reciente reapertura económica.



El Gobierno de la alcaldesa, Claudia López, aprobó la conocida como nueva normalidad a primeros de septiembre, después de varias semanas con cuarentenas focalizadas.



En cuanto al último parte del Ministerio de Salud de Colombia, este jueves se ha informado de 6.555 nuevos contagios y 178 fallecidos.



En total, hay 790.823 casos acumulados de coronavirus, de los cuales 674.961 corresponden a personas que ya han logrado recuperarse de la enfermedad. En contraposición, hay 24.924 fallecidos y 89.282 casos activos todavía.



Además de los 259.009 casos acumulados que cuenta ya Bogotá, el departamento de Antioquia ha registrado hasta el momento 108.353 contagios, seguido de Atlántico, con 66.938.