Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Hoy se conocen los datos de las solicitudes de beneficio por seguro de desempleo, Trump se niega a comprometerse a un traspaso pacífico del poder y se vuelven a imponer más restricciones para detener el virus.

Se mantiene

Se espera que la cifra de las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo de hoy llegue a 840.000, un número que no representaría una mejora significativa sobre datos recientes. Se proyecta que las solicitudes continuas caerán a 12,3 millones. Los datos se conocen mientras aumentan las advertencias de los encargados de política monetaria sobre el ritmo de la recuperación tras las medidas de confinamiento por la pandemia, luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que el camino por recorrer para el empleo sigue siendo incierto. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se unirá hoy a Powell en el Senado para su testimonio.

Traspaso del poder

El presidente Donald Trump se negó a comprometerse a un traspaso pacífico del poder si el recuento de papeletas muestra una victoria para el demócrata Joe Biden en noviembre. El presidente ha criticado la legitimidad de las votaciones por correo y ayer señaló que era importante que se confirmara el nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia antes de las elecciones, ya que el resultado “será ante la Corte Suprema de Estados Unidos y creo que tener una situación de 4-4 no es una buena situación”. Los analistas del mercado ya están advirtiendo sobre una mayor volatilidad cerca del 3 de noviembre, ya que los temores de un proceso más prolongado alimentan las expectativas de una mayor incertidumbre a fin de año.

Temores ante el virus

Las preocupaciones de los inversionistas sobre nuevas medidas de confinamiento ante una segunda ola del virus están comenzando a hacerse realidad, siendo Israel el último país en volver a introducir restricciones para combatir un resurgimiento de infecciones. En el Reino Unido, el Gobierno canceló los planes para un presupuesto este año, y el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, define hoy los planes para un apoyo económico a corto plazo. El presidente Trump señaló que podría vetar cualquier endurecimiento de las normas estadounidenses sobre la aprobación de emergencia de una vacuna, y dijo que “parece un movimiento político”. A nivel mundial, el número de muertes por la enfermedad está acercándose a 1 millón, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Los mercados caen

La caída de la tarde de ayer en el índice S&P 500 llevó al indicador a acercarse a una corrección debido a que los inversionistas están prestando atención a las advertencias de una serie de oradores de la Fed sobre la necesidad de un mayor estímulo. Esa caída está influyendo sobre las acciones mundiales hoy: el índice MSCI Asia-Pacific cayó 1,7%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un descenso de 1,1%. En Europa, el índice Stoxx 600 caía 0,8% a las 5:50 a.m., luego de que el mayor optimismo empresarial en Alemania y una sólida aceptación de la última operación de liquidez del Banco Central Europeo proporcionaran cierto alivio. Los futuros del S&P 500 oscilaban entre avances y retrocesos, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,664% y el oro descendía.

También hoy...

Hay otra cacofonía de oradores de la Fed que hoy hablan en varios eventos: el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan; el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard; el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans; el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin (dos veces); el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams; y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Los datos de las ventas de casas nuevas para agosto se conocen a las 10:00 a.m., mientras que Costco Wholesale Corp., Accenture Plc y Blackberry Ltd. se encuentran entre las compañías que informan sus resultados hoy.

