Ciencia.-El récord de frío en el hemisferio norte pasa desapercibido 29 años

24/09/2020 El récord de frío en el hemisferio norte pasa desapercibido 29 años. Una temperatura de -69,6 grados Celsius tomada en una estación meteorológica automática en Groenlandia el 22 de diciembre de 1991 ha sido reconocida como la más fría registrada en el hemisferio norte. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HUW GRIFFITHS



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Una temperatura de -69,6 grados Celsius tomada en una estación meteorológica automática en Groenlandia el 22 de diciembre de 1991 ha sido reconocida como la más fría registrada en el hemisferio norte.



El nuevo récord de temperatura declarado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) fue descubierto después de casi 29 años por 'detectives del clima', incluidos científicos de British Antarctic Survey (BAS), con el Archivo de Clima y Clima Extremos de la OMM.



Eclipsa el valor de -67,8 °C registrado en los sitios rusos de Verkhoyanksk (febrero de 1892) y Oimekon (enero de 1933). El récord de temperatura más fría del mundo, de -89,2 ° C el 21 de julio de 1983, lo tiene la estación meteorológica de gran altitud Vostok en la Antártida.



El coautor, el profesor John King, meteorólogo de BAS, dice em im comunicado: "Fue realmente sorprendente encontrar que esta temperatura extrema había pasado desapercibida durante casi treinta años. Sin embargo, el equipo que instaló la estación meteorológica automática había mantenido excelentes registros que nos permitieron verificar rápidamente que se trataba de una medición precisa. Junto con gran parte del Ártico, Groenlandia se ha estado calentando rápidamente durante los últimos treinta años, por lo que no creo que veamos romper este récord pronto ".



El Archivo de Climas y Climas Extremos de la OMM incluye registros como las temperaturas más altas y más bajas del mundo, las precipitaciones, el granizo más intenso, el período seco más largo, la ráfaga de viento máxima, los relámpagos más largos y las muertes relacionadas con el clima.



La estación meteorológica de Verkhoyanksk, que anteriormente ostentaba el récord de temperaturas frías del hemisferio norte, llegó a los titulares cuando registró una temperatura de 38 ° C el 20 de junio durante una prolongada ola de calor siberiana. La OMM está verificando actualmente si se trata de un nuevo récord de temperatura alta al norte del Círculo Polar Ártico (una nueva categoría para el archivo). Esa investigación en curso, siguiendo el ejemplo de esta evaluación, también examinará posibles casos pasados de altas temperaturas al norte del Círculo Polar Ártico.



La estación meteorológica automática de Groenlandia funcionó durante dos años a principios de la década de 1990 como parte de una red establecida por la Universidad de Wisconsin-Madison para registrar las condiciones meteorológicas alrededor de la cresta de Groenlandia durante el Proyecto de la capa de hielo de Groenlandia. En 1994 se devolvió al laboratorio para realizar pruebas y luego se envió para su uso en la Antártida.



Esto fue antes de que la OMM comenzara a evaluar los extremos globales, ya que el archivo World Weather and Climate Extremes se estableció en 2007. El récord salió a la luz solo después de que un panel internacional de científicos polares de la OMM localizara a los científicos originales involucrados.



Después de un análisis exhaustivo del equipo, las prácticas de observación y la situación meteorológica sinóptica de diciembre de 1991, el panel recomendó por unanimidad la aceptación de la observación como válida.