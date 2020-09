Chipre.- Chipre acusa a Turquía de crear un clima de "inestabilidad" con sus intervenciones "expansionistas"

Aplaude el apoyo de la ONU para reanudar las conversaciones con los turcochipriotas y critica la postura de Erdogan



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, ha acusado este jueves a Turquía de crear un clima de "inestabilidad" a nivel internacional con sus intervenciones "expansionistas" en países como Siria, Libia e Irak.



El jefe de Estado chipriota, que ha hecho una clara defensa de la multilateralidad y ha condenado la política exterior turca, ha expresado su preocupación por la "violación de la soberanía de Grecia y Chipre" por parte de Ankara, especialmente ante el aumento de la tensión en la zona del Mediterráneo oriental debido a las actividades de búsqueda de hidrocarburos.



"Esto ha creado un clima de creciente inestabilidad que conlleva repercusiones negativas, no solo en la región sino más allá", ha manifestado durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.



Así, ha acusado a Turquía de "provocar conscientemente y consistentemente una escalada de la tensión entre Israel y los países árabes", principalmente mediante sus "planes expansionistas" y el "uso de la fuerza".



"No es necesario recordar, además, que Chipre se encuentra ocupada militarmente desde 1974", ha lamentado antes de puntualizar que el 37 por ciento del país está ocupado y el 40 por ciento de la población se ha visto forzada a desplazarse.



En este sentido, ha criticado la "intransigencia" turca y las "demandas irracionales del país vecino", que han llevado a Chipre a ser "el último país europeo dividido".



El último intento de lograr un acuerdo entre las partes tuvo lugar en 2017, cuando las conversaciones fracasaron, en su opinión, debido a la "inflexible postura turca" y la inconsistencia de "mantener un tratado anacrónico basado en el derecho a intervenir y mantener la presencia militar" en la isla.



Anastasiades ha asegurado así que Chipre está dispuesto a reanudar cuanto antes el proceso de paz, aunque ha insistido en que para ello es necesario "crear una atmósfera constructiva y de buena fe". "Estamos dispuestos a reanudar lo antes posible las negociaciones con los turcochipriotas", ha dicho.



Para ello, ha seguido, espera que Turquía responda de forma "positiva" a pesar de que todo apunta a que mantendrá su "lamentable" actitud. "Mis esperanzas son menos después de haber oído hablar al presidente (Recep Tayyip) Erdogan. Lo más decepcionante es que trate de culpar de las tensiones en Oriente Próximo a los griegos y a los grecochipriotas", ha aseverado.



"¿Qué país invadió y ocupó Chipre? ¿Qué país invadió Siria, intervino en Libia, viola la soberanía de Grecia?", ha manifestado el presidente chipriota, que ha afirmado que las justificaciones del Gobierno turco sobre sus presuntos intentos de proteger a los turcochipriotas son "falsas" y "carecen de validez".



No obstante, ha incidido en que la prioridad es el "diálogo sincero y acabar con las disputas en base al Derecho Internacional". "Este Derecho no se puede aplicar de manera unilateral, solo con uno mismo", ha continuado antes de concluir que ni siquiera el propio Erdogan se muestra seguro de estar actuando acorde a la ley.