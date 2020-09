Chile suma 124 nuevos fallecidos por COVID-19, la mayor cifra en dos meses

Con apenas 19 millones de habitantes y con la tasa de testeo más alta de Latinoamérica por millón de habitantes, Chile es el duodécimo país del mundo con más contagios de COVID-19, según la universidad estadounidense Johns Hopkins. EFE/Elvis González/Archivo

Santiago de Chile, 24 sep (EFE).- El Ministerio de Salud de Chile informó este jueves de 124 nuevos fallecidos a causa de la COVID-19, lo que supone la mayor cifra de muertos registrada en los últimos dos meses y con los que el país acumula un total de 12.469 decesos hasta la fecha.

Desde que el pasado 20 de julio las autoridades informaran de 130 fallecidos, el país no había registrado una cifra tan elevada como de la que se dio cuenta en esta jornada.

Según fuentes del Gobierno consultadas por medios locales, este alza se debe al retraso en la inscripción de las defunciones en el Registro Civil, debido a las fiestas nacionales que vivió el país la semana pasada, y no a un cambio de tendencia.

Esta cantidad de decesos se produce, sin embargo, en un momento en el que el país presenta una tendencia a la baja en el número de contagios a nivel nacional, según expresó el ministro de Salud, Enrique Paris.

La autoridad sanitaria informó de 1.731 casos nuevos de COVID-19, que elevan la cifra total de personas que han sido diagnosticadas en el país a las 451.634, de las que 12.289 se encuentran en etapa activa y 426.876 ya se han recuperado.

"El país sigue mostrando una tendencia a la baja: 13 de las 16 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 8 regiones lo hacen en los últimos 14. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye en 16 % en los últimos siete días y 6 % en los últimos 14 días", dijo Paris, según recogió un comunicado oficial del Ministerio.

No obstante, Paris, siguió mostrando preocupación por las sureñas regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos y Araucanía, donde la pandemia presenta tasas de contagios más elevadas.

La heterogeneidad y asincronía de la pandemia en el país fue reflejada también por el séptimo informe ICOVID que elaboran conjuntamente la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción.

Según este documento, la dinámica de contagios a nivel nacional muestra indicios de mejora principalmente a nivel de la regiones centrales del país, sobre todo gracias a la contención de los casos en la capital y su zona metropolitana.

Por contra, los extremos del país, especialmente el sur, sigue presentando una alta transmisión y carga de casos, según el informe.

Hace más de dos meses, Chile comenzó un proceso de apertura gradual y un plan de desconfinamiento con cinco etapas para ir evolucionando del encierro hacia la normalidad, y que se aplica por sectores en función de la epidemiología del virus.

El país se encuentra con toque de queda nocturno y bajo estado de excepción por catástrofe hasta mediados de diciembre y mantiene aún las escuelas y las fronteras cerradas, aunque el Gobierno está evaluando la posibilidad de abrirlas a turistas internacionales.

Con apenas 19 millones de habitantes y con la tasa de testeo más alta de Latinoamérica por millón de habitantes, el país es el duodécimo del mundo con más contagios, según la estadounidense Universidad Johns Hopkins.