Casa Real.- Campo justifica la ausencia del Rey en Barcelona por la "obligación" del Gobierno de proteger la monarquía

13/07/2020 El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante uno de los Desayunos Informativos de Europa Press, en Madrid, (España), a 13 de julio de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Dice que la decisión "la ha tomando quien la tenía que tomar" y pide que no se sobredimensione este tema



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respaldado la decisión de que el Rey Felipe VI no acuda a la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona prevista para este viernes, apuntando a la "obligación" que tiene el Gobierno de proteger la monarquía, aunque ha rehusado aclarar quién la tomó.



"La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar", ha dicho Campo en una entrevista concedida este jueves a la cadena SER, sin precisar si fue obra del Gobierno.



Interrogado sobre las razones, el ministro ha aludido a "la ponderación de bienes", indicando que "hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro". "Creo que en la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar todas y, por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la monarquía lo es", ha señalado.



Además, ha llamado a no "sobredimensionar cuestiones", argumentando que, aunque "es importante que el Rey entregue los despachos a los nuevos jueces", el compromiso de Felipe VI con la justicia es "fuerte". "No hay ruptura de nada", ha defendido.