Bronca entre EE.UU., China y Rusia en la ONU en torno a la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (en pantalla), fue regitrado el pasado martes, durante su intervención en 75 Asamblea General de la ONU, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Rick Bajornas/UN Photo

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- Estados Unidos, China y Rusia protagonizaron este jueves una bronca reunión sobre la pandemia en la ONU, en la que el jefe de la organización avisó de que el mundo no puede responder a desafíos como el cambio climático con la misma falta de unidad que está demostrando ahora mismo.

“Esta pandemia es una llamada de atención de cara a problemas aún más catastróficos que pueden surgir, empezando por la crisis climática. Si respondemos con la misma desunión y caos que hemos visto este año, me temo lo peor”, dijo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Ante los miembros del Consejo de Seguridad, varios de ellos representados a nivel de jefe de Estado o por ministros, en una reunión de alto nivel aprovechando la Asamblea General, Guterres insistió en que “esta pandemia es una clara prueba para la cooperación internacional, una prueba que esencialmente hemos suspendido”.

Aunque sin mencionarlo de forma directa, los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y China, Wang Yi, atacaron en sus discursos a Estados Unidos, criticando que algunos países estén poniendo ciertos intereses económicos o geoestratégicos por delante de la respuesta global al coronavirus.

“Les debería dar vergüenza. Estoy estupefacta e indignada por el contenido de la discusión de hoy”, respondió la embajadora estadounidense ante la ONU, Kelly Craft.

La diplomática defendió que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que hará “lo correcto” en relación con el virus, “incluso si es poco popular”.

Craft, que había recriminado a otros oradores el “centrarse en peleas políticas en vez del asunto clave” que estaba sobre la mesa, atacó luego a China por la gestión de la pandemia, repitiendo la dura línea usada por Trump durante su discurso ante la Asamblea General.

No tardó en responderle el embajador chino, Zhang Jun, que dijo que las acusaciones de EE.UU. no tienen base y que lamentó la “obsesión” de los políticos estadounidenses por atacar a otros países en la ONU.

“Abusando de la plataforma de la ONU y su Consejo de Seguridad, EE.UU. ha estado difundiendo virus políticos y desinformación, y creando confrontación y división”, insistió el diplomático.