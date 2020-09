Brasil.- El ministro de Educación de Brasil asocia la homosexualidad a "familias desestructuradas"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El ministro de Educación de Brasil, Milton Ribeiro, ha asociado este jueves la homosexualidad a "familias desestructuradas", tal y como ha expresado en una entrevista con el diario 'O Estado de Sao Paulo'.



"Creo que el adolescente que muchas veces opta por recorrer el camino del homosexualismo tiene un contexto familiar muy próximo, basta investigar", ha manifestado antes de añadir que "son familias desestructuradas, algunas; falta atención del padre, falta atención de la madre".



El término "homosexualismo" dejó de ser usado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace décadas, porque la homosexualidad no es una enfermedad, pero en sectores religiosos y ultraconservadores de Brasil aún es habitual.



El ministro brasileño también ha confundido en otras ocasiones la orientación sexual de las personas con el género e incluso con una eventual opción.



"La biología dice que no es normal la cuestión de género, la opción que tienes como adulto de ser un homosexual yo la respeto, pero no estoy de acuerdo", ha dicho.



Ribeiro también ha dicho que para mejorar los resultados en la educación básica del país hay que revisar los contenidos que se imparten en las escuelas, "porque se gasta tiempo en asuntos que son secundarios", y ha añadido que hay que asegurarse de que no hay "incentivo a las discusiones de género".



El alto cargo del Gobierno es graduado en Derecho y Teología y pastor evangélico de la Iglesia Presbiteriana. Se trata del tercer ministro de Educación en poco más de año y medio dado que sus antecesores abandonaron el cargo tras numerosas polémicas.