Braga y Santa Clara retoman la competición liguera de Portugal

Lisboa, 24 sep (EFE).- El choque entre el Braga y el Santa Clara abrirá este viernes la segunda jornada de la Liga de Portugal, en la que el Benfica recibe al Moreirense y el Oporto acudirá a Bessa para medirse al Boavista.

Una jornada con muchos alicientes, donde los aficionados "benfiquistas" esperan que se estrene como goleador en el Estadio da Luz el uruguayo Darwin Núñez, mientras que el encuentro Marítimo-Tondela podría suponer el debut del último fichaje del conjunto insular, Faiq Bolkiah, hijo del príncipe de Brunei y que, con una fortuna de 16.000 millones de euros, es el futbolista más rico del mundo.

El Braga de Carlos Carvalhal se estrena en Liga en su estadio "Da Pedreira" con la ambición de lograr los primeros tres puntos, donde serán clave en el objetivo los atacantes Ricardo Horta y el internacional sub-21 español Abel Ruiz.

No contarán para el choque con el argentino Nico Gaitán, que arrastra una lesión de abductores, mientras que el Santa Clara llega con las buenas sensaciones de la primera ronda en la que se impuso al Marítimo.

Clave en este conjunto insular de Las Azores el fichaje del venezolano Mikel Villanueva, erigido en el eje de la defensa, tras llegar procedente del Málaga.

En el Tondela, los pupilos de Pako Ayestarán viajarán el sábado a Madeira para enfrentarse el Marítimo.

El conjunto que preside el español David Belenguer comenzó de forma agridulce, ya que en el primer partido se le escaparon los tres en el descuento frente al Rio Ave.

Jaume Grau, cedido por el Osasuna, podrá volver a ser titular tras disputar los 90 minutos ante el Rio Ave, y Mario González, que llegó cedido del Villarreal, podría debutar en Liga, si es que lo convoca para el encuentro.

Por su parte, todas las miradas del Marítimo estarán puestas en un nombre, Faiq Bolkiah, el jugador más rico del mundo que llega a coste cero procedente del Leicester y que podría disputar su primeros minutos, ya que hoy viernes realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Lito Vidigal.

El sábado, el Benfica buscará consolidar su posición de líder a costa del Moreirense.

Los encarnados intentan estos días adelgazar su plantilla para hacer caja y son inminentes algunas salidas como la del joven centrocampista Florentino y aún está en el mercado el "pichichi" liguero Carlos Vinicius, brasileño que la pasada campaña anotó 18 tantos.

Por su parte, el conjunto de Moreira de Cónegos, que también ganó su primer encuentro, acaba de incorporar a su plantilla en calidad de cedido al centrocampista del Benfica David Tavares.

El mismo sábado, El Boavista de Javi García -ex del Betis- recibe en casa a un Oporto que también se ha desprendido de dos de sus delanteros, Aboubakar y el brasileño Tiquinho Soares.

Los de Conceiçao intentarán confirmar que la victoria ante el Braga por 3-1 es fruto de su buen momento, mientras que en el Boavista podría debutar su último fichaje procedente del Boca Júnios, el colombiano Sebastián Pérez.

El domingo se enfrentarán los dos recién ascendidos, Farense y Nacional, y hasta última hora no se sabrá si se disputará el Gil Vicente-Portimonense, ya que la plantilla de Barcelos tiene a 10 jugadores aislados con Covid y en la primer jornada no pudo jugar el partido frente al Sporting.

Precisamente, el Sporting, con 7 futbolistas positivos de coronavirus, jugará a domicilio el domingo frente al Paços de Ferreira, donde podría debutar el jugador cedido por el Real Madrid Martín Calderón.

El domingo se cerrará con un potente choque entre el Rio Ave y el Vitória de Guimarães de Pepelu y Quaresma, mientras que el lunes disputarán el último encuentro de la jornada el Belenenses y Famalicão.

Partidos de la 2ª Jornada:

. Viernes, 25 septiembre

Braga - Santa Clara

.Sábado, 26 septiembre

Marítimo - Tondela

Benfica - Moreirense

Boavista - Oporto

. Domingo, 27 septiembre

Farense - Nacional

Gil Vicente - Portimonense

Paços - Sporting

Rio Ave - V. Guimarães

. Lunes, 28 septiembre

Belenenses - Famalicão.

Carlos García