B&G Foods eliminará a chef negro del paquete de Cream of Wheat

(Bloomberg) -- B&G Foods Inc. eliminará la imagen de un chef negro de todos sus envases de Cream of Wheat, la iniciativa más reciente a medida que las empresas de consumo lidian con logotipos tradicionales con connotaciones racistas.

“Si bien la investigación indica que la imagen puede estar basada en un chef real de Chicago llamado Frank White, a algunos consumidores les evoca representaciones anteriores que encuentran ofensivas”, dijo el fabricante de alimentos en un comunicado enviado por correo electrónico. “Por lo tanto, estamos eliminando la imagen del chef de todos los envases de Cream of Wheat”.

La medida se produce solo un día después de que Mars Inc. anunciara planes para cambiar el nombre de su arroz Uncle Ben’s a Ben’s Original y eliminar la imagen de un hombre negro de su empaque.

Empresas de todo el mundo han estado revisando sus productos e imágenes en respuesta a los pedidos de justicia e igualdad racial. PepsiCo Inc. dijo en junio que cambiaría el nombre de su mezcla de panqueques Aunt Jemima, reconociendo que la marca tiene sus raíces en temas racistas. Casi al mismo tiempo, Conagra Brands Inc. anunció una “revisión completa de la marca y el empaque” para el jarabe Mrs. Butterworth’s, cuyo “empaque puede interpretarse de una manera totalmente inconsistente con nuestros valores”, dijo en el momento.

