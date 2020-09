Australia.- HRW denuncia prácticas "excesivas" de la Policía de Victoria durante el confinamiento en Australia

La ONG advierte al Parlamento de que debería rechazar la propuesta de ampliar los poderes policiales



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha asegurado este miércoles que la Policía de Victoria ha utilizado "medidas y prácticas excesivas o desproporcionadas" durante el confinamiento que "amenazan los Derechos Humanos", por lo que el Parlamento del estado debería rechazar "el nuevo intento de ampliar los poderes policiales".



Varios incidentes, como el arresto de una mujer embarazada por organizar una protesta en contra del confinamiento en Ballarat o el testimonio de un indígena que asegura que la policía "lo atacó, asaltó y abusó de él por motivos raciales", plantean "serias preocupaciones" de que la Policía esté tomando "medidas excesivas o desproporcionadas" contra aquellos que presuntamente se saltan el confinamiento, ha explicado la ONG.



La autoridad de detención preventiva "sólo debe utilizarse en las circunstancias más graves, con sujeción a limitaciones estrictas y a un examen independiente", ha recordado HRW, a lo que ha añadido que, de progresar la propuesta de ampliar las facultades de la Policía, "las limitaciones y los derechos de apelación no estarían claros, como tampoco lo estaría la existencia de una supervisión suficiente para evitar el uso indebido o la aplicación discriminatoria de la ley".



Hasta el 3 de septiembre, la Policía de Victoria había emitido 1.762 multas por romper el toque de queda, según datos de la cadena de televisión ABC, mientras que el periódico 'The Age' ha informado de que más del 10 por ciento de las multas se han puesto en tres de las comunidades más desfavorecidas del estado, mientras que las tres comunidades más prósperas solo han incurrido en el 2 por ciento.



PROYECTO DE LEY PARA DAR MÁS PODER A LA POLICÍA



La denuncia por parte de HRW de "prácticas abusivas" se produce en el marco de la posible aprobación del Parlamento de Victoria de un proyecto de ley que ampliaría la autoridad de los cuerpos policiales para detener a las personas mientras duren las restricciones por la pandemia. Un grupo de jueces jubilados y abogados destacados ya han escrito una carta a las autoridades expresando su alarma ante esta ley, que califican como "inaudita, excesiva y que abre una puerta al abuso", según ha informado HRW.



Cuando se aprobó el segundo confinamiento de Victoria, su máximo representante, Daniel Andrews, aseguró que la imposición de los toques de queda era para dar a las fuerzas del orden "un conjunto de reglas más fácil de seguir". También añadió que el toque de queda se mantenía porque "no se trataba de Derechos Humanos, sino de una cuestión de vida humana".



En respuesta a estas afirmaciones, la directora para Australia de HRW, Elaine Pearson, ha respondido que "los derechos deben ser defendidos y reforzados durante una pandemia, no abandonados".



"Darle a los 'oficiales autorizados' en Victoria el poder de detener preventivamente a las personas en medio de repetidas quejas por la mano dura de la Policía podría provocar más daño que bien", ha indicado Pearson. "Con las cifras de contagios de COVID-19 de Victoria no es el momento para nuevos poderes de emergencia".



El área metropolitana de Melbourne vive un segundo confinamiento desde la primera semana de agosto tras un segundo brote de coronavirus, con un toque de queda diario desde las 21.00 hasta las 5.00 de la madrugada, y a los residentes sólo se les permite salir de sus casas en un radio de cinco kilómetros por un tiempo limitado.