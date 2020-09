Alemania vuelve a superar los 2.000 nuevos contagios en 24 horas

Alemania volvió a superar los 2.000 nuevos contagios por coronavirus en 24 horas, después de que el sábado la cifra alcanzara con 2.297 nuevos positivos, el nivel máximo desde abril pasado. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Berlín, 24 sep (EFE).- Alemania volvió a superar los 2.000 nuevos contagios por coronavirus en 24 horas, después de que el sábado la cifra alcanzara con 2.297 nuevos positivos, el nivel máximo desde abril pasado.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados esta medianoche, las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron en las últimas 24 horas 2.143 nuevos contagios, mientras que el número de muertos aumentó en 19, hasta los 9.428.

El total de positivos desde que se diera a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 278.070 y alrededor de 246.900 personas han superado la enfermedad, de manera que el número de casos activos asciende a unos 21.700.

El pico de contagios se había registrado entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 nuevas infecciones diarias, las cifras fueron bajando después y a partir de finales de julio volvieron a aumentar.

El factor de reproducción (R) menos estable, basado en una comparativa de las infecciones en un intervalo de cuatro días respecto a los cuatro días anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, se sitúa en 0,79, frente a 0,92 un día antes, señaló el RKI en su informe diario difundido ayer por la tarde.

En tanto, el factor R que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que por lo tanto es considerado más estable al permitir un mayor balance de las oscilaciones derivadas de brotes localizados, está en 0,95, frente a 0,99 un día atrás.

Este segundo valor refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días.

Un valor de 1 implica que un infectado contagia de media a otra persona.

Ambos valores R se sitúan desde la segunda semana de septiembre mayoritariamente por encima de 1 y "aunque desde el 22 de septiembre están por debajo de 1, hay que seguir observando la evolución", advierte el RKI.

LA MITAD DE PAÍSES DE LA UE, ZONA DE RIESGO

En tanto, las autoridades alemanas incluyeron ayer regiones de once países de la Unión Europea (UE) en su lista de zonas de riesgo por el aumento creciente de contagios con el coronavirus.

Entre los países sobre las que se ha emitido una advertencia de no viajar figuran por primera vez regiones en Dinamarca, Portugal, Irlanda y Eslovenia, mientras que en los casos de Francia, República Checa, Holanda, Croacia, Rumanía, Austria y Hungría se han añadido más zonas.

Así, más de la mitad de países comunitarios -14 de 27- están considerados zonas de riesgo bien en parte o en su totalidad, entre ellos España en su conjunto, con la correspondiente recomendación emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en contra de viajes no esenciales.