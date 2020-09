Albiol sigue al margen del grupo y Emery prueba con Funes Mori en la defensa

Los jugadores del Villarreal, el argentino Ramiro Funes Mori (i) y el colombiano Carlos Bacca. EFE/David Borrat/Archivo

Vila-real (Castellón), 24 sep (EFE).- El defensa central del Villarreal Raúl Albiol sigue trabajando fuera de la dinámica del resto de la plantilla, lo que le mantiene como duda para el duelo contra el Barcelona del próximo fin de semana y que ha motivado que el entrenador Unai Emery haya probado en la sesión de entrenamiento con el central argentino Ramiro Funes Mori.

El central valenciano se recupera de la fractura nasal que sufrió el sábado pasado en el partido frente a la SD Eibar, de la que no tuvo que ser operado, pero si necesitó que se le recolocara el tabique nasal y se le suturaran de las heridas que se produjo.

Las previsiones apuntan a que Albiol pueda estar recuperado ya para este próximo domingo para enfrentarse con el Barcelona, aunque debería jugar con una máscara especial.

Sin embargo, en la sesión del jueves en la que se realizado un partido de entrenamiento, Raúl Albiol ha trabajado al margen y Emery ha probado un once con la presencia del defensa argentino Ramiro Funes Mori, que actuaba como central derecho y acompañaba a Pau Torres.

En el otro equipo estaba el también defensa central Sofiane Chakla, que actuaba como pareja con Jaume Costa, reconvertido a central izquierdo.

Al Villarreal le quedan dos sesiones más de trabajo, por lo que habrá que esperar a la evolución de Albiol, al que por ahora no se descarta al cien por cien.