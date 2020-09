Afganistán.- Ghani asegura que las conversaciones con los talibán "no serán suficientes" para terminar con el terrorismo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha asegurado este miércoles que las conversaciones de paz con los talibán "no serán suficientes" para terminar con el terrorismo en su país, ya que las causas de este fenómeno son más "profundas y globales".



"Como Estado y sociedad, hemos demostrado el compromiso, la compasión y el coraje para tomar decisiones tan complicadas como empezar conversaciones directas de paz con los talibán, pero esto no será suficiente", ha apuntado.



Ghani ha señalado que el mundo se enfrenta a la quinta ola de terrorismo global en la que, además, los terroristas se alían con el crimen organizado, por lo que es un reto incluso mayor combatirlos y conseguir la paz.



El Gobierno afgano comenzó las conversaciones directas con los talibán hace apenas unos días en Doha, la capital de Qatar, un paso que se da después de la firma de paz entre Estados Unidos y este grupo el pasado febrero.



Sin embargo, el comienzo de estas conversaciones no se ha traducido en una situación de calma instantánea, sino que los enfrentamientos entre ambos bandos continúan.



De hecho, este mismo miércoles, Abdulá Abdulá, el presidente del Alto Consejo Nacional para la Reconciliación, ha denunciado que varios presos talibán liberados por Afganistán han vuelto a luchar sobre el terreno y ha añadido que los niveles de violencia siguen siendo altos en el país.



Al margen del conflicto armado, el dignatario asiático ha hecho énfasis en los progresos que el Estado que gobierna está realizando para mejorar las condiciones de sus habitantes, pese a las dificultades globales.



El gobernante ha hecho énfasis en el cambio climático, que periódicamente provoca inundaciones y sequías en su territorio y ha anunciado que se encuentra negociando con distintas empresas la instalación de plantas de producción de energía renovable con una capacidad combinada de alrededor de 300.000 megavatios.



Además, el país también ha firmado un acuerdo con el grupo minero Fortescue Metal Group para explorar oportunidades en el país que permitirían, según Ghani, producir acero con cero emisiones y otros productos con un valor estimado de "un billón" de dólares en recursos minerales.



El presidente del país asiático también ha subrayado que la pandemia ha resaltado el crecimiento de la desigualdad en el mundo y ha expuesto unas "debilidades" que la comunidad internacional "no puede ignorar más".



Para el dignatario, se debe dar una "respuesta sin precedentes" a la situación actual para que esta etapa signifique para esta generación, lo mismo que la Segunda Guerra Mundial significó para los que la sobrevivieron.