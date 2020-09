Acciones tecnológicas impulsan a Wall Street pese a que recuperación económica pierde fuerza

(Actualiza al cierre. Cambia redacción y firma de autor)

Por Herbert Lash

24 sep (Reuters) - Wall Street repuntó el jueves porque las acciones de tecnología recuperaron el interés de los inversores, después de datos que mostraron un aumento de la venta de nuevas viviendas reavivaron la fe en la recuperación económica, pese a que los pedidos de subsidios de desempleo aumentaron inesperadamente en Estados Unidos.

Nueve de los 11 principales índices de S&P subieron y la tecnología de la información lideró las ganancias. Apple Inc, Amazon.com Inc, Nvidia Corp y Facebook Inc ., entre las acciones que han destacado durante la incertidumbre económica, subieron al menos un 0,9%.

"Los inversores van a necesitar acciones que puedan capear una senda de menor crecimiento porque si no conseguimos otra ronda de estímulo fiscal, no habrá mucho más que podamos hacer para seguir impulsando la recuperación económica", dijo Max Gokhman, estratega de mercados de capital de Pacific Life Fund Advisors.

Las escasas esperanzas de un mayor estímulo fiscal, las señales de una recuperación empresarial titubeante y la venta de acciones relacionadas con la tecnología han pesado en la confianza de los inversores este mes.

Wall Street comenzó el día con una baja después de los datos de subsidios de desempleo, con el S&P 500 cayendo brevemente un 10% bajo del pico intradía del 2 de septiembre, por segunda vez en los últimos días. Un cierre en ese nivel pondría al índice de referencia en territorio de corrección, uniéndose al Nasdaq.

Los miembros del Dow, considerado un barómetro de la confianza económica, se quedaron atrás del S&P 500 el jueves, ya que los datos mostraron que 870.000 estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo en la semana que terminó el 19 de septiembre, más que los 866.000 de la semana previa.

El Promedio Industrial Dow Jones .DJI subió 181.32 puntos, o 0.68%, a 26,944.45. El S&P 500 .SPX subió 24,62 puntos, o el 0,76%, a 3.261,54, y el Nasdaq Compuesto .IXIC añadió 96,89 puntos, o el 0,91%, a 10.729,87.

Se espera que el índice de volatilidad CBOE, conocido como el medidor del miedo de Wall Street y que está rondando máximos de dos semanas, suba en el periodo previo al final del trimestre la próxima semana. (Editado en español por Javier López de Lérida)