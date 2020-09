2-0. Paranaense roza los octavos de la Libertadores gracias a dos autogoles del Colo Colo

Jugadores de Paranaense celebran un gol hoy, en un partido del grupo C de la Copa Libertadores entre Athletico Paranaense y Colo Colo en el estadio Arena de Baixada en la ciudad de Curitiba (Brasil). EFE/Heuler Andrey

Sao Paulo, 23 sep (EFE).- El Athletico Paranaense quedó este miércoles en inmejorabale posición para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer al Colo Colo por 2-0 con dos autogoles del equipo chileno, en un partido de la cuarta jornada del Grupo C.

El conjunto de Curitiba, que atraviesa un mal momento en el Campeonato Brasileño, suma 9 puntos de 12 posibles, 3 más que el Colo Colo.

Cierran el Grupo C Jorge Wilstermann y Peñarol, que cuentan con tres unidades cada uno y se enfrentarán este jueves.

El Paranaense hoy resolvió el encuentro por la vía rápida, en el primer cuarto de hora, con los goles en meta propia del defensa Felipe Campos (m.7) y del centrocampista Gabriel Suazo (m.14).

Los dirigidos por Eduardo Barros gozaron de más oportunidades para sentenciar el encuentro aún en la primera mitad, pero pronto se conformaron con la ventaja de dos tantos ante el poco peligro que generó el Cacique.

El equipo chileno despertó en la última media hora del partido, pero le falló la puntería y apenas incomodó a Santos, uno de los mejores porteros de la Liga brasileña.

El primero de los goles se originó a la salida de un saque de esquina. El central Pedro Henrique llegó a desviar el esférico, pero fue Felipe Campos quien lo introdujo al fondo de la red.

El segundo llegaría apenas siete minutos después. La jugada se inició en una conexión entre Christian y Léo Cittadini que culminó con un pase al interior del área que, tras una secuencia de rebotes, acabó por rematar Suazo para dentro de su portería.

Antes de los dos goles, el técnico visitante, Gualberto Jara, tuvo que realizar el primer cambio en los minutos iniciales por la lesión de Mouche.

Marco Bolados intentó reactivar a su equipo con intensidad en el corte y velocidad por la banda derecha, pero se vio solo en su intento por acortar diferencias. Solo Suazo le acompañó en la empresa con un disparo desde fuera del área que se marchó alto.

El Paranaense intentó sentenciar el encuentro al contragolpe y casi lo hizo en un cabezazo de Pedrinho.

El dominio del cuadro de Curitiba fue manifiesto durante prácticamente toda la primera mitad y únicamente la garra de Insaurralde en el centro del campo del Colo Colo evitó una desgracia mayor.

En la reanudación, los dos equipos intercalaron oportunidades. Primero Parraguez casi llega a un pase cruzado de Valencia, aunque el portero Santos consiguió desbaratar el peligro. Poco después avisó Pedrinho y Christian con sendos disparos.

Los problemas para el Colo Colo aumentaron con la retirada por lesión de Óscar Opazo.

Con el paso de los minutos, Paranaense se relajó y cedió terreno a su rival, que dominó el último tramo del encuentro, aunque de forma pírrica sin crear apenas oportunidades claras de gol.

- Ficha técnica:

2. Athlético Paranaense: Santos; Jonathan (m.82, Jorginho), Thiago Heleno, Pedro Henrique, Márcio Azevedo (m.46, Abner); Léo Cittadini (m.82, Lucho González), Wellington, Christian (m.90, Léo Gomes), Erick, Pedrinho (m.69, Geuvanio); y Fabinho.

Entrenador: Eduardo Barros.

0. Colo Colo: Brayan Cortés; Oscar Opazo (m.57, Bryan Soto), Felipe Campos, Juan Insaurralde, Ronald de La Fuente (m.46, Bryan Vejar); César Fuentes, Gabriel Suazo, Matías Fernández (m.46, Carlos Carmona); Marco Bolados (m.76, Gabriel Costa), Pablo Mouche (m.7, Leonardo Valencia) y Javier Parraguez.

Entrenador: Gualberto Jara.

Goles: 1-0, m.7: Felipe Campos, en meta propia. 2-0, m.14: Gabriel Suazo, en meta propia.

Árbitro: el argentino Fernando Rapallini amonestó a Valencia, Cittadini y Soto.

Incidencias: partido de la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores jugado en el Arena Baixada de Curitiba.