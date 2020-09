Wilstermann confía en seguir vivo en la Copa Libertadores a costa del Peñarol

El entrenador de Wilstermann Cristian Díaz. EFE/Raúl Martínez/Archivo

La Paz, 23 sep (EFE).- El Wilstermann boliviano confía en rehacer su camino ante el Peñarol uruguayo, en un duelo entre escuadras situadas en las últimas posiciones del grupo C de la Copa Libertadores y que ponen en juego gran parte de su clasificación.

El duelo entre bolivianos y uruguayos estará marcado por la falta de ruedo del "Aviador" de Cochabamba, que jugará su segundo partido tras el parón de seis meses por la pandemia, mientras que el "Carbonero" de Montevideo podría sacar ventaja con los más de diez juegos oficiales a cuestas.

Los dirigidos por el entrenador argentino Cristian Díaz no contarán con una de sus principales figuras, el creativo brasileño Serginho, expulsado en el duelo ante el Athletico Paranaense, al que podría reemplazar el boliviano Didí Torrico.

La caída ante los brasileños la anterior semana ha puesto en peligro al Wilstermann, que solo puede apuntar a una victoria ante los aurinegros y después arrancar puntos cuando le toque salir de casa en las dos últimas jornadas del grupo.

Un empate o una derrota, prácticamente dejaría sin vida al equipo boliviano.

Los dirigidos por Mario Saralegui tienen también sobre sí la presión de arrancar al menos un empate en su presentación en los 2.600 metros de altitud del estadio Félix Capriles, para seguir con vida en la competición continental.

Justamente, parte de esa motivación del Peñarol está en la última victoria que consiguieron en el torneo local como visitante ante Plaza Colonia 1-3 y que le sirve para esperar con optimismo el duelo ante el Wilstermann.

El grupo C está comandado por el Athletico Paranaense y el Colo Colo Chileno, ambos con seis puntos, mientras con tres menos están el Wilstermann y el Peñarol, que todavía esperan la caída de alguno de los líderes.

- Posibles alineaciones:

Wilstermann: Arnaldo Giménez; Esteban Orfano, Edward Zenteno, Ronny Montero, Sebastián Reyes; Patricio Rodríguez, Carlos Melgar, Leonel Justiniano, Didí Torrico, Cristian "Pochi" Chávez; Gilbert Álvarez.

Entrenador: Cristian Díaz.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Juan Acosta, Facundo Pellistri; Jesús Trindade, Walter Gargano, Facundo Torres; David Terans y Agustín Álvarez Martínez.

Entrenador: Mario Saralegui.

Árbitro: Piero Maza (CHI).

Estadio: Félix Capriles de la ciudad boliviana de Cochabamba.

Hora: 18.00 local (22.00 GMT).