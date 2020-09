Venezuela.- Maduro censura las sanciones de EEUU a dirigentes de la oposición venezolana y las tilda de "persecución"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reprobado este martes las sanciones por parte de Estados Unidos contra cinco dirigentes de la oposición venezolana y las ha calificado como medidas de "extorsión, chantaje y persecución típicas de una mafia y no de un Gobierno, de un país decente".



El Departamento del Tesoro estadounidense ha emitido sanciones contra cinco políticos opositores venezolanos a los que acusa de haber facilitado los esfuerzos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro para "manipular" las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre.



Maduro ha asegurado que si la oposición gana las elecciones del 6 de diciembre, "una vez más lo reconoceremos y una vez más me pondré a la orden y al servicio de esa Asamblea Nacional gobernada y dirigida por opositores".



Los sancionados son Miguel Antonio José Ponente, Guillermo Antonio Luces, José Bernabé Gutiérrez y Chaim Jose Bucaran, "figuras clave" en el plan para "poner el control de partidos de oposición en manos de políticos afiliados al régimen de Nicolás Maduro, socavando cualquier desafío creíble de la oposición a dicho régimen", según un comunicado emitido por la administración estadounidense.



De forma paralela, ha denunciado "operaciones terroristas encubiertas contra objetivos electorales, servicios públicos y petroleros" por parte de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) con la complicidad del Gobierno colombiano.



Maduro ha asegurado que "el Gobierno de Estados Unidos ha aprobado que la CIA se involucre en operaciones encubiertas de carácter terrorista contra Venezuela" y ha anunciado un "plan especial" para garantizar "la estabilidad, la paz y elecciones soberanas y en paz en Venezuela".



Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se ha dirigido a través de Twitter al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para reprocharle que es él quien "maneja los hilos de los únicos títeres de la política venezolana", y ha tildado las sanciones de "absurdas e ilegales", considerando que "no detendrán" la "democracia" venezolana.



"La mayoría de la oposición se deslindó de sus planes golpistas y su obra criminal de marionetas maltrechas", ha añadido como respuesta a las declaraciones de Pompeo en las que el estadounidense ha pedido a la comunidad internacional "seguir ejerciendo presión sobre el régimen ilegítimo y corrupto" de Maduro.