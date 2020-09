Trump y Biden intensifican su campaña en Florida para desempatar los sondeos

En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. EFE/Peter Foley/Archivo

Miami, 23 sep (EFE).- A 41 días de las elecciones presidenciales en EE.UU., las encuestas no ayudan a dilucidar quién puede conquistar la importante Florida y las campañas del presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden multiplican sus acciones para captar votos y dejar mal al contrario.

Los cubanos y los puertorriqueños han estado en los últimos días en la mira de ambas campañas, sin olvidar a venezolanos, colombianos y en general a los hispanos, que según una encuesta de hoy de St. Pete Polls prefieren por 14 puntos porcentuales a Biden.

Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), que ha mantenido presencia en Florida por estos días, tiene claro que cualquier grupo puede hacer la "diferencia" en Florida y darle a Biden o a Trump los 29 votos electorales del "estado del Sol" y, con ello, posiblemente la victoria nacional el próximo 3 de noviembre.

"Trump no puede ganar si no gana Florida", aseguró por su parte el congresista de origen puertorriqueño Darren Soto.

Ambos partidos están jugando todas sus cartas en Florida, donde tiene su residencia oficial de Trump, quien le arrebató este estado a la demócrata Hillary Clinton por unos 100.000 votos en 2016.

Por el lado republicano buscan encasillar a Biden como "socialista" y ganarse el apoyo de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, temerosos de repetir las pesadilla de sus países.

La campaña demócrata en cambio apuesta por enfatizar los "fallos" de Trump en el manejo de la pandemia de la COVID-19 que superó ya los 200.000 muertos en EE.UU. y el trato como "ciudadanos de segunda" a los puertorriqueños tras la devastación por el huracán María en su tercer aniversario.

JUEZA CONSERVADORA

A esta carrera por el voto floridano se sumó esta semana la posibilidad de que una jueza cubana de Miami, Barbara Lagoa, llene la vacante dejada en el Tribunal Supremo tras el fallecimiento el viernes pasado de Ruth Bader Ginsburg.

La inclusión de Lagoa en la lista de candidatas de Trump, con la que al parecer se reunirá por estos días en Florida, tuvo automáticamente visos políticos para movilizar el voto cubano.

El republicano tiene previsto este viernes una reunión con "Latinos por Trump" en Miami, y el jueves se dirigirá a sus seguidores en Jacksonville, en el norte de Florida.

Para intentar recuperar terreno perdido en este estado, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg no solo prometió una inyección de 100 millones de dólares para impulsar a Biden en Florida sino que está apoyando el registro de exreos de crímenes no violentos.

Bloomberg ha recaudado más de 16 millones de dólares para que exprisioneros floridanos que recobraron el derecho al voto puedan pagar multas judiciales pendientes para poder inscribirse y votar.

El exalcalde espera que por los menos 32.000 de estos exreos, en su mayoría afroamericanos, que se identifican más con los demócratas, pero también latinos, podrán volver a votar gracias a esta donación.

ENCUESTAS

Unos pocos votos pueden marcar la diferencia, pues, según la encuesta de St. Pete Polls, Biden le saca 3 puntos porcentuales a Trump en Florida, pero otro sondeo de The Washington Post y ABC señala que Trump lo aventaja por 4 en este estado.

Para Casey Klofstad, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Sur de Florida (FIU), "las encuestas son "fiables, pero no infalibles", al recordar que en 2016 daban como ganadora a Clinton.

En un análisis publicado por FIU, el experto detalló entre las posibles explicaciones que muchos pudieron dar por ganadora a Clinton y no salieron a votar y la existencia de trumpistas tímidos que ocultaron su preferencia en las encuestas.

Precisó que por ahora la encuestas nacionales muestran que Biden supera al presidente con un índice de aprobación del 50 % frente al 43 % de Trump, pero "siempre hay incertidumbre, no es una bola de cristal".