Titular del fisco mexicano promete cobrar a más empresas grandes

(Bloomberg) -- México tiene mucho margen para seguir aumentando los ingresos tomando medidas enérgicas contra esquemas tributarios a menudo fraudulentos que utilizan grandes compañías, dijo el miércoles la titular de la autoridad fiscal del país.

Raquel Buenrostro, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que los esfuerzos del Gobierno para hacer que los contribuyentes paguen sus impuestos habían aumentado los ingresos en 2,4% del producto interno bruto, en línea con los ingresos adicionales reunidos por una reforma fiscal en la administración anterior.

Buenrostro señaló que las auditorías a grandes empresas habían ayudado a recaudar 155.000 millones de pesos (US$7.000 millones) en los primeros ocho meses del año, un aumento de más de 60% frente al monto anual total recaudado de las grandes empresas durante los dos años anteriores. Dijo que hasta ahora el Gobierno había auditado solo 5% de los casi 12.000 grandes contribuyentes que representan aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales del Gobierno.

“Todavía faltan muchos grandes qué revisar, entonces yo creo que todavía hay margen para seguir creciendo en los programas de fiscalización”, dijo Buenrostro en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cifras muestran que, en este momento, no se necesita una reforma fiscal, agregó.

Mientras la mayoría de los países han ofrecido exenciones fiscales debido a que la pandemia de coronavirus ha perjudicado sus economías, el populista López Obrador se ha negado a un importante estímulo fiscal y, en su lugar, señaló que las empresas debían dar un paso al frente después de décadas de no pagar lo que les correspondía. Buenrostro dijo que el Gobierno perdonó 413.000 millones de pesos (US$18.700 millones) en impuestos entre 2007 y 2018.

Algunos líderes empresariales mexicanos han calificado las represalias de “terrorismo fiscal”. La semana pasada, la International Bar Association, con sede en Londres, escribió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para quejarse por información sobre que se aconsejaba a los contribuyentes reunirse con las autoridades sin la presencia de sus abogados, ya que se enfrentaban a amenazas de cargos de fraude criminal si no llegaban a un acuerdo.

Buenrostro no hizo comentarios sobre esas quejas. Dijo que las autoridades se han centrado en las deducciones del impuesto sobre la renta promovidas por asesores que, con frecuencia, se acercaban al fraude. López Obrador dijo en la conferencia de prensa que los asesores eran “gente sin escrúpulos que se dedicaba a robarle al pueblo”.

Este mes, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo a Bloomberg News en una entrevista que las represalias fiscales estaban ayudando al Gobierno a proyectar un ligero superávit primario para este año. Solo este mes, BBVA Bancomer acordó pagar 3.200 millones de pesos, mientras que Walmart de México SAB entregó 8.100 millones de pesos este año en uno de los mayores acuerdos fiscales en la historia de México.

Este año, López Obrador dijo que el SAT apuntaba a 15 grandes empresas que debían 25.000 millones de pesos. Buenrostro indicó que ocho de esas compañías ya habían pagado, cuatro habían acordado comenzar a hacer los pagos, mientras que otro aún estaba en revisión. Dos de los casos habían sido enviados a la fiscalía de la Secretaría de Hacienda, añadió.

Nota Original:Mexico Tax Chief Vows to Milk More Big Companies in Crackdown

