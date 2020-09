Rusia condena los planes de EEUU de crear una coalición contra el Nord Stream 2

EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Moscú, 23 sep (EFE).- Rusia condenó hoy los planes de Estados Unidos de crear una coalición contra el gasoducto Nord Stream 2 en respuesta al envenenamiento del líder opositor ruso Alexéi Navalni.

"Esos juegos de coaliciones son absolutamente incomprensibles para nosotros. Nos causan rechazo y los condenamos", dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, a la agencia Interfax.

Riabkov advirtió que dichos planes únicamente crearán "nuevas tensiones en las relaciones internacionales" y "líneas de separación artificiales" en Europa.

"Ellos quieren imponer en el mercado ruso su gas esquisto, que no es competitivo. Por motivos geopolíticos intentan privar a los consumidores europeos y operadores económicos de la posibilidad de recibir beneficios de la cooperación comprensible, transparente y de futuro con nosotros", señaló.

El diplomático consideró que la coalición dirigida por Washington no tiene una agenda positiva y que su objetivo geopolítico es "la marginación de Rusia".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró ayer al diario alemán "Bild" que Washington está trabajando en la creación de una coalición para "prevenir" el tendido del gasoducto Nord Stream entre Rusia y Alemania.

"EEUU cree que el gasoducto Nord Stream refuerza a Rusia, crea riesgos para Europa al hacerle dependiente del gas que viene de Rusia y también amenaza a Ucrania", dijo.

Y llamó a Berlín a apoyar dicha coalición, sea por el envenenamiento de Navalni o por las "implicaciones" para su seguridad que acarreará el depender del gas ruso.

Recientemente, el Gobierno alemán, que ha pedido al Kremlin explicaciones por el intento de asesinato de Navalni, no descartó la paralización del Nord Stream 2.

El presidente ruso, Vladímir Putin, instó ayer en su intervención ante la Asamblea General de la ONU a acabar con las sanciones "ilegítimas" en las relaciones comerciales internacionales.