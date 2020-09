Rocío Flores asegura que está mucho más tranquila porque "mi familia bie que es lo más importante para mí"

10/06/2020 Rocío Flores estalló en directo el pasado viernes para defender a su padre, Antonio David Flores, tras las supuestas infelidades a su mujer, Olga Moreno EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



El pasado viernes Rocío Flores intervenía en directo en "Sálvame", visiblemente nerviosa, para defender a su padre, Antonio David Flores, y su matrimonio con Olga Moreno. Muy afectada tras la aparición de varias supuestas amantes del colaborador, su hija entraba en escena para decir que nadie acabaría con su familia, que no estaba dispuesta a que su hermana Lola creciese en una familia desestructurada como le ocurrió a ella y que la que le dolía porque la había criado era Olga, por lo que no permitiría que le hiciesen daño.



Días después de su estallido en directo, Rocío Flores ha reaparecido visiblemente más tranquila. Y es que como confiesa la nieta de Rocío Jurado, "me quité un peso de encima".



- CHANCE: ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte!



- ROCÍO: Muy bien, igualmente. Estoy mucho más tranquila, mucho mejor, mi familia bien y ya está.



- CH: ¿Qué opinas de esa exclusiva de Olga?



- ROCÍO: Ya sabéis lo que pienso.



- CH: ¿Y de esa mano negra que hablan de vuestro entorno? ¿Tenéis sospechas tú que eres inteligente?



- ROCÍO: Nada, estoy bien, gracias. Mi familia bien que para mí es lo más importante y por lo demás mucho más tranquila. La verdad es que me he quitado un peso de encima y poco más.



- CH: Apoyas a tu padre y a Olga en todo lo que hagan.



- ROCÍO: Eso siempre.



- CH: ¿Están ellos bien?



- ROCÍO: Sí, gracias.