Rey Felipe.- Colegios mayores reivindican su previsión para el inicio de curso, que comienza hoy con una ocupación "casi total"

Los colegios mayores han reivindicado su trabajo y previsión para el comienzo del curso universitario 2020/2021, que este miércoles inaugura el Rey Felipe VI y que inician con una ocupación "casi total, de entre el 97% y el 98%" de media en toda España, una cifra similar a la de años anteriores. El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España cree que esta cifra es consecuencia de que las familias han optado por estos centros como lugares con mayor seguridad contra el Covid19.



La asociación ya elaboró entre abril y mayo una guía específica para el sector con el objetivo de "ofrecer las máximas garantías sanitarias" a sus colegiales y trabajadores a partir de septiembre.



Tal y como ha explicado el Consejo a Europa Press, ellos mismos contactaron durante el estado de alarma con el Ministerio de Sanidad para planear un protocolo oficial concreto para el sector colegial, tal y como se hizo con la hostelería y la restauración. El departamento que dirige Salvador Illa recomendó a la asociación que desarrollara un procedimiento a través de sus empresas de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de los centros.



Es así como generaron un documento de 50 páginas, con la colaboración de Quirón Prevención, que van dirigidas a los 125 colegios mayores que forman parte del consejo y en los que residen 17.000 alumnos de 24 universidades.



Aunque la estructura y el tamaño de los colegios implica que algunos deban desarrollar algunas medidas específicas para sus centros, el Consejo ha formulado algunas medidas que deben ser cumplidas con carácter general, como el uso de mascarilla siempre que no se pueda cumplir con la distancia de metro y medio de distancia, incluso en espacios abiertos, toma de temperatura en la entrada, mamparas en los mostradores e instalación de base alcohólica y papel en diferentes puntos del centro, para que se puedan desinfectar puestos de estudios usados por los jóvenes.



MAYOR FRECUENCIA EN LA LIMPIEZA



También se aconseja en el comedor un sistema siempre con servicio, y que se realicen los turnos que sean necesarios para controlar el aforo y evitar las aglomeraciones. En concreto, proponen unas cuatro personas por cada 10 metros cuadrados. Además, se eliminarán también los productos de autoservicio, como servilleteros, aceiteras y vinagreras, entre otros.



También llaman a modificar el sistema de las bibliotecas en aquellos colegios que las tengan. No se podrán coger los libros, sino que deberán ser solicitados al personal. Tras la consulta o la lectura, deberán depositarse en un lugar específico que permita su desinfección antes de que sea usado por una nueva persona.



En este sentido, el Consejo llama a reforzar el departamento de limpieza y se aumentará la frecuencia de la misma en baños, comedor, zonas comunes, hasta alcanzar un mínimo de tres desinfecciones diarias.



En cuanto a las habitaciones, todas las individuales se han ocupado con normalidad, mientras que aquellas dobles que por dimensiones no cumplían con la posibilidad de una distancia de seguridad (en las mesas o en las camas) de sus usuarios, se han cerrado.



MANTENDRÁN LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE PUEDAN



En el caso de que algún estudiante presente algún síntoma asociado al Covid19, se le aislará en su habitación y se llamará al teléfono de la autonomía correspondiente para dar cuenta de los pasos a seguir. Todos los colegios se han hecho con un 'stock' de EPIs --según el consejo de sus empresas de prevención de riesgos-- y valiéndose de ellos se servirá el desayuno, la comida y la cena al estudiante en su cuarto.



El presidente del Consejo, Juan Muñoz, ha destacado la dificultad con la que han trabajado estos meses, ya que un colegio mayor debe tener protocolos para muchos aspectos diferentes: alojamiento, gimnasios, piscinas, comedores, aulas, actividades culturales o cursos y formación. El objetivo ha sido mantener la mayor normalidad posible. De hecho, según ha indicado Muñoz, también director del centro Chaminades de Madrid, se realizarán todos los conciertos y cursos que sean posibles manteniendo las medidas sanitarias.



En declaraciones a Europa Press, ha reconocido que este verano han recibido más llamadas de familiares que de costumbre. Pero apunta que su trabajo para minimizar riesgos comenzó antes de que acabara el curso anterior, y que en el mes de agosto los jóvenes ya tenían las guías y la información necesaria para instalarse en los colegios este mes de septiembre.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, Gabriel Beltrán, ha destacado el cambio de modelo que realizarán en la educación que también se realizar en los colegios mayores y que este curso va a estar dirigida principalmente hacia la "concienciación, la solidaridad y el civismo".



RELACIÓN MÁS ESTRECHA CON LOS CENTROS DE SALUD



"Ahora tenemos que educarlos de otra manera, en que deben cuidarse a sí mismos para cuidar al otro", ha explicado. Es por ello, que tienen tutorías individuales y colectivas con los estudiantes, en donde intentan que sean conscientes de que si no son capaces de guardar las medidas sanitarias exigidas, la consecuencia pueden ser los contagios masivo e, incluso el cierre del colegio.



Del mismo modo, ha indicado que se mantendrá una relación estrecha, que ya han comenzado, con los directores de los centros de salud que corresponden a los diferentes centros. Además, se dará de alta de forma conjunta, para una mayor agilidad, a todos los internos en el servicio de salud madrileño como usuario por desplazamiento temporal.



Beltrán ha explicado, también, que han estado en contacto con los vicerrectores de las universidades para que se incluyeran en los protocolos universitarios y, según ha señalado, muchas de las medidas sugeridad están incluidas en el protocolo acordado la semana pasada.