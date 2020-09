Rey Felipe.- AMP-El Rey defiende "en tiempos de incertidumbre" un sistema universitario "moderno, robusto, comprometido e innovador"

23/09/2020 El Rey Felipe VI saluda a ministro de Universidades en presencia de la presidente de la Comunidad de Madrid en el acto de apertura del año académico. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD CASA REAL



Felipe VI confía en que frente a la pandemia prevalezca "la ilusión que siempre debe infundir la acción humana de enseñar y aprender"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha defendido un sistema universitario "moderno, robusto, comprometido e innovador" para afrontar "tiempos de incertidumbre" como los actuales. El Rey ha presidido este miércoles el acto de apertura del curso académico de las universidades españolas celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en el que ha mencionado la situación "extraordinaria" provocada por la pandemia sanitaria y que ha afectado a la actividad académica.



"Este año no es nada normal y está siendo, sin duda, un año muy difícil. Mucho es el sufrimiento, mucha es la angustia y la incertidumbre que llevamos acumulados y que en estos días vuelven a intensificarse", ha reconocido Felipe VI, al tiempo que ha aprovechado para transmitir "un mensaje de afecto, respeto y gratitud a toda la gran familia universitaria española".



En este sentido, ha expresado su deseo de que "frente a los enormes retos, frente a la pandemia y sus consecuencias, prevalezca la ilusión y la esperanza que siempre debe infundir la trascendental acción humana de enseñar y aprender".



El monarca ha estado acompañado en el acto por el ministro de Universidades, Manuel Castells; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, entre otras autoridades.



El Rey ha aludido a un "entorno cambiante y crecientemente complejo" en el que "las universidades están llamadas a desempeñar unas funciones cada vez más importantes y heterogéneas". Entre estas funciones se ha referido a "la captación de talento, la formación de profesionales en todos los sectores, o la producción de conocimiento científico, tecnológico y humanístico transferible al sistema productivo para hacerlo más competitivo".



Igualmente, ha animado a las instituciones académicas, a "continuar y potenciar su papel en la generación de nuevas ideas de las que deriven amplios procesos de innovación y que permitan comprender los cambios, gestionar y conducir mejor en las incertidumbres que generan, para sortear sus riesgos y lograr más impactos positivos".



Ha instado, no obstante, a "cuidar y preservar los éxitos materiales ya alcanzados, junto a la estabilidad y cohesión social y política". Porque, según ha afirmado, "las universidades destacan por su contribución al fortalecimiento de los valores democráticos sobre los que se sustenta la sociedad española". Ha instado, en cualquier caso, que la legislación siempre "garantice y refuerce la libertad de cátedra y de pensamiento".



El Rey se ha referido asimismo al "doble reto" al que se enfrentan las instituciones académicas "en tiempos de incertidumbres y también de oportunidades". Para Felipe VI, estos retos son la internacionalización y la necesidad de reforzar "aún más el papel de la educación superior como instrumento de promoción y progreso individual".



En esta dirección ha recordado que "las universidades han permitido a lo largo de su historia que muchas generaciones de jóvenes hayan podido progresar y mejorar en su vida laboral y social" y ha asegurado que la formación universitaria en España se ha convertido en un "importante instrumento para el logro de la igualdad de oportunidades".



El Rey Felipe ha finalizado su discurso con un reconocimiento al "gran esfuerzo" realizado por las universidades el pasado curso para "transformar sus métodos de docencia, con vistas a evitar la pérdida del curso universitario" y demostrar que "pese a todo, la investigación universitaria siguió avanzando".



Y, ante el nuevo curso, ha agradecido la labor de profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios para "conseguir que el sistema universitario pueda funcionar lo mejor posible en circunstancias tan complejas".



"Las universidades, como instituciones al servicio de la sociedad, conforman un espacio fundamental del sistema educativo. Tienen, y por ello merecen, la consideración, el reconocimiento y el apoyo de toda la sociedad española, una sociedad que trabaja por superar colectivamente las circunstancias adversas y por avanzar hacia el futuro", ha concluido el monarca.



REFUERZO DEL SISTEMA DE I+D CON EL FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN



Por su parte, el presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, ha reclamado al Gobierno durante este evento que refuerce "sustancialmente" el sistema de I+D con la oportunidad que supone el fondo europeo de recuperación. "Nos consta que otros países de la UE así lo están haciendo", ha advertido.



El presidente de Crue ha agradecido al Rey, en nombre de toda la comunidad universitaria, su interés y preocupación por la situación tan excepcional provocada por la pandemia de la COVID-19, que, a su juicio, refuerza la convicción en la unidad de las instituciones como vector de superación.



Durante su discurso, ha recordado el "grave error" que supuso en la anterior crisis económica recortar fondos de lo que es "parte fundamental" de la solución: la generación de conocimiento como base de la innovación y el desarrollo económico sostenible.



En este sentido, ha subrayado que el 70 por ciento de la investigación en España se realiza en las universidades, mientras que la financiación pública de la Educación Superior ha caído un 21 por ciento desde 2008 y se sitúa un 20 por ciento por debajo de la media de los países de la OCDE.



"Toda crisis lleva implícita una oportunidad", ha aseverado Gómez Villamandos, que ha señalado que España lleva años debatiendo cómo cambiar el modelo productivo y reorientarlo hacia la Economía del Conocimiento. Por ello, ha pedido hacer de la necesidad virtud y apostar definitivamente por la formación y la Investigación. "Dejemos de hablar de gasto y hablemos de inversión; de darle un futuro de calidad a nuestros ciudadanos y ciudadanas", ha aseverado.



El presidente de Crue ha afirmado, sin embargo, que las universidades "no pueden hacerlo todo solas" para superar esta grave crisis provocada por la pandemia, pues ya han gastado una parte "significativa" de sus propios fondos para reformar las telecomunicaciones, adaptar aulas, velar por la seguridad en los campus y ayudar al estudiantado con problemas sobrevenidos.



También ha destacado que en el momento más duro de la denominada "primera ola", las instituciones universitarias ofrecieron sus expertos, laboratorios, equipos de protección y material sanitario. "Y ahora, volvemos a ver cómo se retrasa la llegada de recursos a las universidades", ha advertido Gómez Villamandos, que ha reclamado de nuevo ante las autoridades la transferencia de los 400 millones del Fondo Covid del Gobierno destinados a la Educación Superior.



Por último, ha instado al Rey y al resto de autoridades a responder a esta crisis con una Universidad más potente, abierta competitiva e innovadora y con una sociedad más unida, solidaria y fuerte.



Por otro lado, el rector de la UPM, Guillermo Cisneros, ha indicado que la Universidad tiene un "papel crucial" en la salida de la crisis creada por la pandemia. "Si antes hablábamos de reorientar la actividad introduciendo progresivamente los ODS, ahora debemos reconstruir desde una economía cimentada en esos ODS", ha aseverado el rector anfitrión, que ha animado a los miembros de la comunidad universitaria a "seguir adelante construyendo Universidad, sean cuales sean las circunstancias".