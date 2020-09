RDC.- Tshisekedi pide ante la ONU cancelar la deuda externa de los países en desarrollo para hacer frente al coronavirus

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha utilizado su tribuna en los actos de celebración del 75 aniversario de Naciones Unidas para pedir la cancelación de la deuda externa de los países en desarrollo para poder así hacer frente a la crisis de la pandemia y la posterior reconstrucción de sus economías.



En ese sentido, Tshisekedi ha defendido una visión "multilateral" y "solidaria" de las políticas a desarrollar contra el avance de la pandemia y ha pedido a la comunidad internacional cooperación y "esfuerzos conjuntos" bajo el liderazgo de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Los desafíos actuales que plantea la pandemia no pueden resolverse a través de soluciones nacionales aisladas. Nuestros problemas comunes requieren soluciones globales integrales, inclusivas y coordinadas, con la plena participación de la comunidad internacional", ha manifestado a través de una videoconferencia desde Kinsasa.



El presidente de RDC, quien ha agradecido la ayuda que el país africano ha estado recibiendo en los últimos meses para hacer frente a la COVID-19, ha hecho un repaso de las políticas que el Gobierno ha llevado a cabo durante la pandemia, incluyendo el estado de alarma cuando se confirmó el primer caso en la capital el pasado 10 de marzo.



Asimismo, ha señalado que algunas de las medidas de contención decretadas por las autoridades han logrado reducir de un 10 a menos de un 5 por ciento las cifras de mortalidad que previeron cuando estalló la pandemia, que hasta el momento ha dejado algo más de 10.500 casos y 271 muertes.



CONFLICTO ARMADO EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO



Tshisekedi ha reconocido en su discurso que la situación que vive el país continúa siendo "preocupante", después de que la violencia con grupos étnicos o rebeldes ugandeses siga sin dar tregua, en especial en el noreste del país.



"Allí todavía no se ha encontrado la paz del todo. Hay elementos residuales de grupos armados, tanto nacionales como extranjeros, que siguen activos, sembrando muerte y desolación", ha denunciado.



Tshisekedi ha señalado que no sólo atacan a las fuerzas de seguridad del país, sino también a las tropas de paz desplegadas por la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUC).



Por ello, el presidente congoleño ha pedido colaboración internacional para acabar con las fuentes de abastecimiento y apoyo que reciben estos grupos armados, en especial del saqueo ilegal de los recursos naturales del país, como la minería, para comerciar en el extranjero.



"La estabilidad de la región de África central depende de ello. Las sanciones selectivas serían muy eficaces contra estas fuerzas negativas", ha defendido.



DISCRIMINACIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU



Otro de los puntos de su discurso ha estado enfocado a insistir en la necesidad "urgente" de una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el fin de que sea "más transparente, más democrático y más representativo".



"Desde hace más de una década, todos los años hemos recordado la flagrante injusticia que sufre el continente africano en su representación tanto en el Consejo de Seguridad como en los distintos organismos internacionales que integran el sistema de Naciones Unidas", ha criticado.



Tshisekedi ha señalado que esta "casi indiferencia" ante esta cuestión por parte de los foros internacionales, "contribuye a acentuar las frustraciones sociales y populares", llegando incluso, ha dicho, a desembocar "en episodios de violencia en muchos países".



Por otro lado, en materia de Derechos Humanos, ha recalcado la necesidad de centrar todos los esfuerzos en la protección de mujeres y niños, quienes sufren más los conflictos armados y las penurias que los acompañan, por lo que ha informado de que el Gobierno de RDC ha creado una agencia para luchar contra la trata de personas y la violencia sexual.



CAMBIO CLIMÁTICO



Al igual que ya hicieran otros jefes de Estado, Tshisekedi también ha subrayado la importancia de la lucha contra el cambio climático, pues este problema global afecta especialmente a los países más pobres o en desarrollo.



En ese sentido, ha señalado el compromiso de RDC para reducir las emisiones de dióxido de carbono y colaborar en una transición y desarrollo de una economía más respetuosa con el medioambiente, luchando contra la deforestación y recordando que el país continúa trabajando en su promesa de plantar mil millones de árboles para 2030.



A su vez, ha explicado que en consonancia con ese anhelo de un desarrollo más sostenido, República Democrática del Congo está trabajando para diversificar su economía y no depender tanto de la explotación de sus recursos naturales, como los diamantes o la minería.