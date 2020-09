Presidentes latinoamericanos apelan a la cooperación para superar la pandemia

SHOTLIST SAN JOSÉ, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, COSTA RICA22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado MONTEVIDEO, URUGUAY22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 2. Plano medio del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 3. Plano medio del presidente de Chile, Sebastián Piñera PERÚ22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Plano medio del presidente de Perú, Martín Vizcarra BUENOS AIRES, ARGENTINA22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano medio del presidente de Argentina, Alberto Fernández NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS21 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 6. Plano general de la sala de la Asamblea General de la ONU7. Plano general de diplomáticos dentro de la sala de la Asamblea General de la ONU BUENOS AIRES, ARGENTINA22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 8. SOUNDBITE 1 - Alberto Fernández, presidente de Argentina (hombre, español, 21 seg.): "Si estamos uniendo esfuerzos de médicos, investigadores, inversionistas y sistemas científicos de todo el planeta para descubrir una vacuna que prevenga el Covid-19, tenemos que ser capaces de soñar y construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental, la discriminación." SAN JOSÉ, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, COSTA RICA22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. Plano medio del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado SANTIAGO, CHILE24 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano general de comercios cerrados11. Plano medio de gente esperando en una parada de autobús12. Plano panorámico de comercios cerrados SAN JOSÉ, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, COSTA RICA22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 13. SOUNDBITE 2 - Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica (hombre, español, 18 seg.): "Los fondos serían prestados a largo plazo y a tasas fijas. Esta cifra es modesta si se compara con los montos que las economías de altos ingresos han puesto a su disposición para enfrentar las consecuencias internas del covid-19." MONTEVIDEO, URUGUAY22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 14. Plano medio del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou 15. SOUNDBITE 3 - Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay (hombre, español, 23 seg.): "Debemos evitar caer en escenarios de nacionalismos y proteccionismos que de alguna manera perjudiquen las relaciones internacionales en el comercio internacional o interrumpan las cadenas de abastecimiento y a la propia circulación de suministros médicos, que son tan necesarios para la salida de esta crisis sanitaria." NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 16. Plano medio del presidente de Chile, Sebastián Piñera NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 17. Plano panorámico de la sede de la ONU 18. Primer plano del exterior de la sede de la ONU19. Plano medio sede de la ONU ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: Presidente argentino apela a la solidaridad mundial para superar la pandemiaNaciones Unidas, Estados Unidos, 22 Set 2020 (AFP) - El presidente argentino Alberto Fernández llamó este martes a los líderes mundiales a comprometerse en un multilateralismo con solidaridad como salida a la pandemia del covid-19."De la pandemia, al igual que de la pobreza nadie se salva solo", dijo el mandatario en su discurso pregrabado y transmitido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.En su estreno ante la ONU, Fernández consideró que la pandemia "ha recreado la necesidad de construir puentes entre personas y naciones"."Si estamos uniendo esfuerzos de sistemas científicos de todo el planeta para descubrir una vacuna que prevenga el covid-19, tenemos que ser capaces de construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental y la discriminación en todas sus formas", dijo.El mandatario llamó a "restablecer las prioridades del sistema multilateral, empezando por los últimos para llegar a todos"."Tenemos que ser arquitectos de una nueva casa común", dijo al pronunciarse en favor de revisar los indicadores para determinar el acceso a los recursos para el desarrollo por considerar que ya no dan cuenta de las desigualdades.También aludió "al endeudamiento externo tóxico y con fines especulativos" de los países que dijo "constituye otra ola de atraso y desarrollo".Argentina viene de sellar un canje por 66.000 millones de dólares con acreedores privados y aun debe reglar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por unos 44.000 millones de dólares. Fernández alertó que "el mundo pospandemia puede exacerbar la grave crisis de refugiados y desplazados que afronta el planeta"."Como nunca antes nuestra condición humana nos demanda solidaridad. No podemos quedar pasivos frente a sanciones que suponen bloqueos económicos que sólo asfixian a los pueblos en medio de esta crisis humanitaria", afirmó.Por otra parte también solicitó a Irán que "coopere con la justicia argentina para avanzar en la investigación" del atentado a la mutual judía AMIA ocurrido en 1994 en Buenos Aires con 85 muertos y más de 300 heridos, por el que hay varios exfuncionarios iraníes imputados.El mandatario también ratificó "los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sud, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes", bajo disputa con el Reino Unido.sa/lp ------------------------------------------------------------- Uruguay llama en la ONU a evitar el proteccionismoNaciones Unidas, Estados Unidos, 22 Set 2020 (AFP) - El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, abogó este martes ante la Asamblea General de la ONU por evitar "caer en nacionalismos y proteccionismos", al tiempo que pidió que la pandemia no debilite el cumplimiento de los compromisos multilaterales."Que la pandemia no derive en un debilitamiento del cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel multilateral", dijo el mandatario centroderechista, quien asumió el poder el pasado 1° de marzo."Debemos evitar caer en escenarios de nacionalismos y proteccionismos que de alguna manera perjudiquen las relaciones internacionales en el comercio internacional o interrumpan las cadenas de abastecimiento y a la propia circulación de suministros médicos, tan necesarios para la salida de esta crisis sanitaria", sostuvo.Lacalle Pou hizo hincapié en que "el camino a recorrer tanto para la salida de esta pandemia como para los próximos 75 años" de Naciones Unidas, encontrará a Uruguay "siempre del mismo lado: el multilateralismo, apoyando la búsqueda de soluciones que estén amparadas en marcos jurídicos multilaterales en todos los aspectos de la vida internacional: salud, medioambiente, comercio, migración".El mandatario calificó como "paradójico" que naciones como Uruguay, clasificadas "como países en desarrollo de altos ingresos, no tengan acceso a la mayor parte de las fuentes de cooperación internacional o líneas más favorables de crédito". "Es por ello que continuaremos promoviendo la revisión de dicha clasificación que se basa solamente en ingreso per capita", aseguró. "Para que estas categorías sean realmente adecuadas y equitativas debería de considerarse un criterio multidimensional, para definir los grados de desarrollo y las necesidades de apoyo internacional de cada país en base a su realidad", subrayó. gv/mr ------------------------------------------------------------- Costa Rica defiende en ONU fondo internacional para paliar golpe económico de pandemiaSan José, 22 Set 2020 (AFP) - El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, defendió este martes ante la ONU la creación de un fondo financiado por los países industrializados para hacerle frente a la devastación económica mundial provocada por la pandemia de la covid-19.El Fondo Contra la Economía del Covid-19 (FACE por su siglas en inglés), defendido por Alvarado, se financiaría con 0,7% del PIB de las mayores economías del mundo para alcanzar "medio trillón de dólares", que serían distribuidos por bancos multilaterales de desarrollo en condiciones favorables a los países de menores ingresos."Los fondos serían prestados a largo plazo y a tasas fijas. Esta cifra es modesta si se compara con los montos que las economías de altos ingresos han puesto a su disposición para enfrentar las consecuencias internas del covid-19", destacó el mandatario costarricense.Aseguró que el fondo permitirá evitar la desestabilización económica de los países emergentes y del sistema financiero global.Alvarado cuestionó en su discurso que el gasto militar global registró en 2019 el mayor incremento anual de la última década, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). "Si al menos una fracción de todos estos recursos se utilizaran para combatir la pandemia, así como la crisis climática, nuestra generación podría decir orgullosa que supo redefinir sus prioridades cuando las circunstancias así lo requirieron", declaró Alvarado.El gobernante costarricense también se pronunció por una plataforma internacional que permita compartir el conocimiento y la propiedad intelectual de pruebas, tratamientos y tecnologías contra la covid-19."La participación en la plataforma de intercambio propuesta es de carácter voluntario, por lo que invito a más estados a unirse a ella, dijo Alvarado, tras recordar que cuenta con la participación de más de 40 países. Destacó que Costa Rica sumó a la plataforma el tratamiento de plasma equino desarrollado por la Universidad de Costa Rica, un antiviral que permite combatir el virus en su fase inicial y busca evitar que la persona llegue a requerir internamiento hospitalario. Costa Rica, con 5 millones de habitantes, ha sufrido un fuerte impacto por la covid-19, con más de 66.000 contagios y 760 muertos.mas/mps